محرومیت 85 درصد معلولان از دریافت خدمات افراد عادی جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر ابوالحسن فقیه در همایش تقدیر از معلولان برتر که امروز برگزار شد ، افزود: معلولان در کشورهای دیگر از خدمات بیشتری برخوردار هستند اما معلولان کشور ما خدمات اضافه ‌‏ای دریافت نکرده و تنها خواهان دریافت خدمات و حقوق به حق خود هستند.

وی افزود: معلولان می ‌‏خواهند که برابری فرصت‌‏ ها به وجود آید و شرایط یکسانی برای اشتغال ، مسکن و غیره معلولان ایجاد کنند.

به گفته فقیه ، معلولیت محرومیت نیست و معلولان موظف هستند که استعدادها و توانایی ‌‏های خود را کشف کنند.

وی تصریح کرد: باید سیاست های خود را برای رفاه حال معلولان نگرش تلفیق معلولان در جامعه و مشارکت آنها را لحاظ کنیم.

فقیه یادآور شد: تصویب قانون جامع معلولان قدم خوبی در جهت احقاق حق معلولان است اما هنوز اجرای آن نیازمند تلاش همه دستگاهها است.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه برخی بندهای قانون جامع معلولان به خوبی رعایت شده است ، گفت: بندهای مربوط به معافیت سربازی ، آموزش ، 3 درصد اشتغال و... ، خوب اجرایی شده اما هنوز برای اجرای بندهای مربوط به حمل و نقل و مناسب‌‏ سازی محیط های شهری برای تردد معلولان با مشکل مواجه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: باید حداقل حقوق معلولان رعایت شود و نیازهایی مانند مسکن، ازدواج، آموزش، درمان و غیره آنان نیز تامین شود.

فقیه افزود: تمام این کارها مقدمه است و هنوز با احقاق حق معلولان فاصله داریم.

به اعتقاد وی ، باید نگاه جامعی به توانبخشی معلولان داشته باشیم و خدمات حرفه‌ ‏ای توانبخشی به آنها ارائه کنیم.