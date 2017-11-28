نقشه راه توسعه فارس با همکاری دانشگاه و ادارات تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده فارس تاکید کرد: پژوهش به عنوان یک موضوع مهم نباید در یک هفته خاص خلاصه شود.

وی ادامه داد: نامگذاری یک روز و هفته نشان از اهمیت آن است.

استاندار فارس تصریح کرد: حال باید دید که در پهنه جامعه به موضوع پژوهش چه اندازه توجه می شود در بخش دینی شاهد هستیم رفیع ترین درجات در اختیار عالمان است.

تبادار یادآور شد: اما امروز آیا برای همه حرکت ها نقشه راه داریم و یا اگر داریم این بحران آب در استان با چه نقشه راه همراه بوده است.

وی تاکید کرد: ایا دانشگاه راه را تدوین کرده اما در ادارات گوش شنوایی نیست و حال باید توجه کنیم که اگر پژوهش ها در جامعه عملی نمی شور به چه دلیل است.

استاندار فارس با اشاره به صنعت فارس گفت: صنعت و دانشگاه باید در کنار هم باشند و نقشه راه داشته باشند.

تبادار تاکید کرد: اگر مشکل اجتماعی داریم باید از مسیر تحقیق و پژوهش وارد شویم همانگونه که در دنیا چنین است.

وی تصریح کرد: چه اشکالی دارد که در کنار مدیر صنعت استان به استاد و تحلیلگر دانشگاه باشد و اگر داریم به چه دلیل مشکل داریم.

استاندار فارس افزود: مجموعه های دانشگاهی بزرگی در فارس وجود داردکه با این توانایی علمی باید دید که رساله های دانشگاهی چه اندازه مورد استفاده در بخش های مختلف استان قرار می گیرند.

تبادار تاکید کرد: امروز دانشگاه ها باید کارآفرینی را مد نظر قرار دهند که بنابر این رساله ها نیز در همین راستا است.

وی ادامه داد: اینکه شعار دانش بنیان بودن بدهیم راهکار توسعه نیست بلکه باید در واقعیت حرکت کنیم زیرا پیوندهای لازم وجود ندارد، دانش مهیا شده اما همکاری برای محقق کردن این دانش وجود ندارد و در چنین موقع پیوند صنعت و بخش خصوصی با دانش می تواند تاثیرگذار باشد.