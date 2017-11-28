برگزاری دوره آموزشی «مدیریت سبز» در مدارس شهرستان نیکشهر

نیره پورملائی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جلسات توجیهی و آموزشی مدیریت سبز، برای دانش آموزان مقاطع مختلف مدارس شهرستان نیکشهر به منظور آشنایی دانش آموزان با موضوع مدیریت سبز و اطلاع رسانی و ارتقا فرهنگ زیست محیطی برگزار شد.

وی افزود: مدیریت سبز یکی از راهکارهای حفظ محیط زیست و صرفه جویی در منابع و بهروری بیشتر با استفاده صحیح از انرژی است.

وی ادامه داد: از همین رو در راستای افزایش توان و مهارت محیط زیستی کارکنان، دبیران و دانش آموزان مدارس سطح استان سیستان و بلوچستان دوره آموزشی مدیریت سبز در محل مدارس شهرستان نیکشهر برگزار شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: هدف از برگزاری این دوره آشنایی فراگیران با نحوه ایجاد دفتر کار سبز، اهمیت حفظ محیط زیست ونحوه اجرای مدیریت سبز در محل کار است.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت سبز در محل کار شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات و همچنین کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آن ها است.

وی تصریح کرد: براساس بند «ز» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران کلیه دستگاه های اجرائی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه ای دولت، نسبت به اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز اقدام کنند.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی مستمر و همکاری و هماهنگی ارگان ها و نهادهای گوناگون دولتی و خصوصی مدیریت سبز را در تمامی سازمان ها به اجرا درآوریم.