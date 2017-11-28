۶۴متهم متخلف اقتصادی در هرمزگان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرخرم روی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشدید گشت های دریایی و ساحلی در مرزهای استان گفت:در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مرزبانان این استان تلاش و همت خود را برای اجرای این مهم به کار بسته و مبارزه خود را با متخلفان اقتصادی دو چندان کرده اند.

وی با بیان اینکه مبارزه جدی با ورود کالای قاچاق و برخورد با آن به صورت ویژه در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان استان قرار گرفته است گفت:مرزبانان استان طی یک هفته گذشته با اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بیش از ۲هزارو۲۰۰کیلومتر از سواحل و ۱۴جزیره استان با توقیف۳۳دستگاه خودرو و شناور موفق شدند بیش از ۹۶ میلیارد ریالل انواع کالای قاچاق را در مرزهای استان متوقف کنند.

خرم روی اظهارداشت: در همین راستا ۶۴ متهم متخلف اقتصادی نیز با کارهای اطلاعاتی ، تحویل مراجع مسئول شدند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان کشف بالغ بر یک هزارو ۵۰۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر را از دیگر دستاوردهای مرزبانان استان در اجرای این طرح برشمرد.

وی افزود: در یک هفته گذشته ۹۶میلیاردو ۱۹ میلیون و ۱۱۰ هزارریال انواع کالای قاچاق شامل:۵۶هزارکیلوگرم برنج، ۴۵ هزار و ۶۳۶ پاکت آبمیوه، ۶ هزار و ۴۹۴ ثوب البسه، ۱۵ هزار و ۳۲۰ لیتر روغن خوراکی، ۳۱ هزار و ۴۱۰ کیلوگرم شکر، ۵ هزار و ۶۴۰کیلوگرم چای، ۱۱ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت، ۶۶۹ دستگاه انواع لوازم برقی و هزاران قلم انواع اقلام قاچاق دیگر کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی هرمزگان نقش مرزنشینان استان را در افزایش کشفیات کالای قاچاق در استان را بسیار موثر ومثبت ارزیابی کرد و از مرزنشینان هرمزگانی خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در ساحل و دریا مراتب را به مقرهای دریابانی در سطح استان اطلاع تا با متخلفان برخورد شود.