افول ستاره «کوشنر» در کاخ سفید/ «آقای کامل»به افسانه ها می پیوندد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل؛ هر چند «جرد کوشنر» در جدیدترین اظهار نظر موضوع اخراج از کاخ سفید را رد کرده اما شواهد امر حکایت از جریانی دیگر دارد.
جرد کوشنر در مصاحبه با واشنگتن پست ضمن تکذیب این اخبار اعلام کرد که به همراه ایوانکا ترامپ در کاخ سفید میماند. پیش از این نشریه نیوزویک اعلام کرده بود که ترامپ قصد دارد به دلیل اختلاف به وجود آمده میان جان کلی، رئیس کارکنان کاخ سفید با ایوانکا و همسرش، آنها را از کاخ سفید اخراج کند.
کوشنر در مصاحبه خود با واشنگتن پست گفته است که قصد ندارد واشنگتن دیسی را ترک کند و آمده است که بماند.
نیویورک تایمز نیز پیش از این مصاحبه کوشنر گزارش داده بود که جان کلی گفته است که ایوانکا ترامپ و همسرش تا پایان سال ۲۰۱۷ کاخ سفید را ترک میکنند. از سوی دیگر دویچه وله در تحلیلی می نویسد: پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، داماد او نیز با سر و صدای زیاد وارد کاخ سفید شد. وظایف سنگینی بر عهده جرد کوشنر جوان نهاده شد. اما مدتی است که از "آقای کامل" خبری نیست. دلیل این غیبت چیست؟
گفته میشود بار اتهام ها علیه کوشنر در پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا هم هر روز سنگینتر میشود. او از قرار معلوم در دوران مبارزات انتخاباتی ترامپ ارتباطی وسیعتر و مخربتر از آنچه میگوید، با روسیه داشته است.آنطور که پایگاه اینترنتی «بریتبارت» نوشته، اخیرا مشخص شده که حضور ایوانکا ترامپ و همسرش، جرد کوشنر، در کسوت مشاوران دونالد ترامپ در کاخ سفید یکی از مخربترین تصمیمها بوده است.
بریتبارت متعلق به «استیو بانون» است بانون استراتژیست جنجالی کاخ سفید که در ماه اوت از سمت خود برکنار شد و البته آنطور که پایگاه اینترنتی اشپیگل آلمان نوشته، ترامپ هنوز از رهنمودهای او بهره میبرد.
ایوانکا ترامپ – دختر اول ایالات متحده – و همسرش، کوشنر، همواره مانعی در مسیر تحقق برنامههای ترامپ بودهاند. گفته میشود، عنوان «آقای کامل» که به کوشنر اطلاق میشد، این روزها بیشتر به حالت کنایه به کار میرود و او از مشاور ارشد رئیس جمهوری به دردسری حقوقی در پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا تبدیل شده است.
حضور دختر و داماد ترامپ در کاخ سفید از روز اول انتقادبرانگیز بود. مجلهی «وَنیتی فِیر»(Vanity Fair) اخیرا به نقل از منبعی نزدیک نوشته بود که ترامپ علاقه دارد این زوج را پی کسب و کار املاک و مستغلات به منهتن بازگرداند.
جرد کوشنر بیتجربه با وجود اینکه ۳۶ سال بیشتر نداشت، قرار بود پروژه اصلاحات دولت را عملی کند، روابط آمریکا با چین را بازبینی کند و از همه مهمتر، بحران صدسالهخاورمیانه را حل کند. همچنین قرار بود در کاخ سفید نهادی تازه به نام «دفتر نوآوریهای آمریکا» به ریاست کوشنر ایجاد شود. این دفتر بنا بود به کمک بخش خصوصی کیفیت زندگی آمریکاییها را بهبود ببخشد.
رئیس جدید ستاد کارکنان کاخ سفید هم در رانده شدن «آقای کامل» و «دختر اول» به حاشیه بیتأثیر نبوده است. گفته میشود جان کِلی «بال کوشنر را چیده»، حوزه اختیارات او را محدود کرده و برخی رفتارهای او – از جمله دور زدن ترامپ و مذاکره با دموکراتها – را تحمل نمیکند.بخشی از موارد یادشده همچون سیاست چین را خود ترامپ بر عهده گرفته و موارد دیگر مانند دفتر نوآوریها در حد برنامه باقی ماندهاند. کوشنر در راستای حل بحران خاورمیانه هم چند بار به این منطقه سفر کرد، اما هر بار با دست خالی بازگشت.
به نوشته اشپیگل، رئیس جدید ستاد کارکنان کاخ سفید هم در رانده شدن «آقای کامل» و «دختر اول» به حاشیه بیتأثیر نبوده است. گفته میشود جان کِلی «بال کوشنر را چیده»، حوزه اختیارات او را محدود کرده و برخی رفتارهای او – از جمله دور زدن ترامپ و مذاکره با دموکراتها – را تحمل نمیکند.
گفته میشود بار اتهام ها علیه کوشنر در پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا هم هر روز سنگینتر میشود. او از قرار معلوم در دوران مبارزات انتخاباتی ترامپ ارتباطی وسیعتر و مخربتر از آنچه میگوید، با روسیه داشته است.
دونالد ترامپ رانده شدن دختر و داماد خود به حاشیه را رد میکند. جرد کوشنر هم در روزهای اخیر به روزنامه واشنگتن پست گفته بود: «ما میخواهیم بمانیم».
با وجود این شواهد نشان میدهند که روزهای اوج این زوج در کاخ سفید به پایان رسیده است. افزون بر این، کوشنر ظاهرا در کسب و کار پیشین خود هم با مشکل روبهرو است: او برای یکی از آسمانخراشهای خانوادگی خود تا سال ۲۰۱۹ به ۲/ ۱ میلیارد دلار وام نیاز دارد. اما سرمایهگذاران، از جمله سرمایهگذاران در چین، روسیه و قطر، از زمان انتخابات آمریکا مردد شدهاند و کنار نشستهاند.
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