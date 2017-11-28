حمایت از مظلومان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران است

حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آغاز امامت امام مهدی (عج) سرآغاز حکومت مظلومان و ستمدیدگان بر مستکبران عالم است، اظهار کرد: با شهادت امام یازدهم شیعیان آغاز امامت بزرگ‌مردی است که اراده الهی با ظهورش نجات مظلومان و ستمدیدگان عالم را از دست مستکبران رقم خواهد زد.

وی گفت: بر اساس آیه «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» مشیت و اراده الهی بر این است که همیشه مظلومان عالم یاوری چون خداوند متعال خواهند داشت و با ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) ستمدیدگانی که می‌خواهند در مسیر حق گام بردارند و حکومت عدل الهی را تشکیل دهند با رهبری و هدایت این امام بزرگ به این مهم دست پیدا خواهند کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز اضافه کرد: تبلیغات اسلامی هم‌زمان با آغاز امامت حضرت مهدی (عج) و به‌منظور بصیرت افزایی به آحاد مردم نسبت به شناخت جایگاه امامت و ولایت ویژه‌برنامه‌های مختلف را با همکاری روحانیون مستقر، مبلغین اعزامی و هیئت‌های مذهبی برگزار خواهد کرد.

حجت‌الاسلام مسعودی سخنرانی با مضمون و محتوای اثرگذار نسبت به شناخت جایگاه امامت امام مهدی (عج)، جلسات پرسش و پاسخ، اجرای گفتمان دینی، برگزاری مراسم جشن، آذین‌بندی مساجد و حسینیه‌ها، اجرای برنامه‌های متنوع قرآنی از قبیل کرسی تلاوت و محفل انس با قرآن کریم با همکاری مؤسسات قرآنی را از مهم‌ترین برنامه‌های تبلیغات اسلامی البرز در دهه ولایت و امامت برشمرد.

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی، حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌ها و کشورهای که حامی مظلومان و ستمدیدگان هستند ازنظر مستکبران عالم چون آمریکا و اسراییل حامی تروریسم هستند، گفت: سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حمایت از مظلومان و ستم دیگان عالم است.