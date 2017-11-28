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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز:

حمایت از مظلومان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران است

حمایت از مظلومان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران است

کرج – مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران را حمایت از مظلومان دانست.

حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آغاز امامت امام مهدی (عج) سرآغاز حکومت مظلومان و ستمدیدگان بر مستکبران عالم است، اظهار کرد: با شهادت امام یازدهم شیعیان  آغاز امامت بزرگ‌مردی است که اراده الهی با ظهورش نجات مظلومان و ستمدیدگان عالم را از دست مستکبران رقم خواهد زد.

وی گفت: بر اساس آیه «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» مشیت و اراده الهی بر این است که همیشه مظلومان عالم یاوری چون خداوند متعال خواهند داشت و با ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) ستمدیدگانی که می‌خواهند در مسیر حق گام بردارند و حکومت عدل الهی را تشکیل دهند با رهبری و هدایت این امام بزرگ به این مهم دست پیدا خواهند کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز اضافه کرد: تبلیغات اسلامی هم‌زمان با آغاز امامت حضرت مهدی (عج) و به‌منظور بصیرت افزایی به آحاد مردم نسبت به شناخت جایگاه امامت و ولایت ویژه‌برنامه‌های مختلف را با همکاری روحانیون مستقر، مبلغین اعزامی و هیئت‌های مذهبی برگزار خواهد کرد.

حجت‌الاسلام مسعودی سخنرانی با مضمون و محتوای اثرگذار نسبت به شناخت جایگاه امامت امام مهدی (عج)، جلسات پرسش و پاسخ، اجرای گفتمان دینی، برگزاری مراسم جشن، آذین‌بندی مساجد و حسینیه‌ها، اجرای برنامه‌های متنوع قرآنی از قبیل کرسی تلاوت و محفل انس با قرآن کریم با همکاری مؤسسات قرآنی را از مهم‌ترین برنامه‌های تبلیغات اسلامی البرز در دهه ولایت و امامت برشمرد.

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی، حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌ها و کشورهای که حامی مظلومان و ستمدیدگان هستند ازنظر مستکبران عالم چون آمریکا و اسراییل حامی تروریسم هستند، گفت: سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حمایت از مظلومان و ستم دیگان عالم است.

کد مطلب 4156817

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