پرداخت ۳.۸ میلیارد ریال غرامت به دامداران زلزله زده کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، در پی وقوع زمین لرزه اخیر در استان کرمانشاه و تشکیل فوری ستاد رسیدگی به زلزله زدگان در بانک کشاورزی، فرآیند بررسی و برآورد خسارت با حضور عضو هیأت مدیره بانک، مدیر امور بیمه ای و معاون خدمات بیمه ای مدیریت شعب بانک در استان کرمانشاه آغاز و اکیپ های تخصصی در مناطق آسیب دیده مستقر شدند.

بر اساس این گزارش، ۱۷ اکیپ تخصصی متشکل از مهندسان و دامپزشکان ارزیاب خسارت، با حضور در منطقه عمومی سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی علیرغم آسیب دیدگی شعبه بانک کشاورزی و دفاتر خدمات کارگزاری در اثر زلزله، تا کنون نسبت به پرداخت بیش از ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال غرامت اقدام کرده اند و امر بررسی خسارات همچنان با قوت در جریان است.

این گزارش می افزاید: با توجه به اولویت تعیین خسارت و پرداخت غرامت بیمه، بررسی خسارات در نخستین روز پس از فاجعه و حتی پیش از حضور نیروهای امدادی آغاز وبررسی های اولیه از تلف شدن ۴۰۰ راس دام سبک و سنگین، تخریب دوباب مرغداری و سه واحد پرورش آبزیان تحت پوشش بیمه حکایت داشت که در هفته آتی پرداخت خواهد شد.

طبق این گزارش، صندوق بیمه کشاورزی باوجود آسیب دیدگی شعب بانک کشاورزی و دفاتر خدمات کارگزاری تا کنون بالغ بر ۳.۸ میلیارد ریال غرامت خسارت وارده به دام های بیمه شده در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه راپرداخت کرده است و فرآیند برآورد خسارات وارده به بیمه گذاران همچنان ادامه دارد.

لازم به ذکر است، طرح بیمه دام سبک که بیش از دودهه است در کشور اجرا می شود، با استقبال دامداران توانسته است بیش از ۶ میلیون رأس دام سبک را در کشور زیرپوشش حمایتی خود قرار دهد.

این درحالی است که بیمه گذار تنها با پرداخت ۱۱۰۰۰ ریال می تواند دام های خود را در برابر ریسک های زلزله، سیل، تگرگ، سرما و یخ زدگی، صاعقه، حوادث حمل و نقل و تصادفات جاده ای حین جابجایی، تلف شدن دام در اثر خشکسالی، تلفات ناشی از انفجار مین، آتش سوزی غیرعمد، تخریب آغل ناشی از عوامل قهری و طبیعی و همچنین بیماری های تب برفکی، طاعون، آبله، شاربن یا سیاه زخم، هار گزیدگی و بیماری های عفونی قرنطینه ای و نوظهور به مدت یک سال بیمه کرده و در صورت وقوع هریک از خسارات فوق مبلغ ۳ میلیون و پانصد هزار ریال «حدود ۳۲۰ برابر» به إزای هر رأس دام به حساب بیمه گذار واریز می شود.