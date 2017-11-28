۵۹۰ تن عسل در زنبورستانهای شهرستان قزوین تولید شد

عباس آقا علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این میزان عسل در ۹۸۱ زنبورستان با بیش از ۵۶ هزار کلنی زنبور عسل مدرن و بومی تولید شده است.

وی افزود: با این میزان کلنی های موجود در زنبورستان های شهرستان برای یک هزار و ۶۶ نفر بصورت مستقیم اشتغال پایدار ایجاد شده است.

علیخانی اضافه کرد: در همین راستا اطلاعات این زنبور داران در سامانه شناسنامه بهره برداران ثبت شد.

به گفته این مقام مسئول؛ شهرستان قزوین امسال با تولید بیش از ۵۹۵ تن عسل رتبه اول استان در تولید عسل را به خود اختصاص داده است.

علیخانی تصریح کرد: بمنظور ارتقای سطح علمی بهره برداران؛ در سال جاری کارگاههای آموزشی تغذیه کمکی زنبور عسل، زمستان گذرانی کندو و تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل در این شهرستان برگزار شده است.

وی اضافه کرد: همچنین با همکاری تعاونی زنبورداران و بسیج؛ زنبورداران برای استفاده از تسهیلات اقتصاد مقاومتی معرفی شدند.