به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان همدان، مصطفی خزاعی اظهار کرد: آموزش از راه دور ظرفیتی برای تحقق اهداف والای تعلیم و تربیت و زمینه ساز بازگشت بازماندگان از تحصیل به چرخه آموزش به شمار می رود.

خزاعی افزود: ذات مدارس آموزش از راه دور، غیردولتی است و فراگیران این مدارس دو گروه دانش آموزان لازم التعلیم و دانش آموزان بزرگسال هستند.

وی عنوان کرد: در استان همدان ۳۲ باب مدرسه آموزش از راه دور فعالیت دارند که ۱۵ مورد آن دخترانه و ۱۷ مورد آن پسرانه است.

خزاعی با اشاره به تحصیل ۳هزار و ۲۰۰ دانش آموز در مدارس آموزش از راه دور استان، اضافه کرد: حدود ۳۶۰نفر نیروی انسانی در این مدارس به آموزش دانش آموزان مشغول هستند.