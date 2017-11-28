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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۹

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان عنوان کرد:

تحصیل ۳۲۰۰ دانش‌آموز همدانی در مدارس آموزش از راه دور

تحصیل ۳۲۰۰ دانش‌آموز همدانی در مدارس آموزش از راه دور

همدان - مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از فعالیت ۳۲ مدرسه آموزش از راه دور با ۳هزار و ۲۰۰ دانش آموز در استان همدان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان همدان، مصطفی خزاعی اظهار کرد: آموزش از راه دور ظرفیتی برای تحقق اهداف والای تعلیم و تربیت و زمینه ساز بازگشت بازماندگان از تحصیل به چرخه  آموزش به شمار می رود.

خزاعی افزود: ذات مدارس آموزش از راه دور، غیردولتی است و فراگیران این مدارس دو گروه دانش آموزان لازم التعلیم و دانش آموزان بزرگسال هستند.

وی عنوان کرد: در استان همدان ۳۲ باب مدرسه آموزش از راه دور فعالیت دارند که ۱۵ مورد آن دخترانه و ۱۷ مورد آن پسرانه است.

خزاعی با اشاره به  تحصیل ۳هزار و ۲۰۰ دانش آموز در مدارس آموزش از راه دور استان، اضافه کرد: حدود ۳۶۰نفر نیروی انسانی در این مدارس به آموزش دانش آموزان مشغول هستند.

کد مطلب 4156839

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