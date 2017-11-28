به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، طبق نظر سنجی سیانبیسی از مدیران ارشد مالی جهان، بیتکوین یک سرمایه واقعی است اما درحال حاضر در وضعیت حبابی است و بسیاری از افراد هم آن را کلاهبرداری به حساب آوردند.
از ۹۷ مدیر اجرایی ارشد مالی در انجمن مدیران مالی ارشد سیانبیسی خواسته شد تا نظرات خود را در مورد بیتکوین ارائه کنند. از ۴۳ پاسخ دهنده ۲۷.۹ درصد گفتند که این پول دیجیتال، واقعی است اما در وضعیت حبابی قرار دارد. ۱۴ درصد هم گفتند که بیتکوین واقعی است و قیمت آن همچنان افزایش خواهد یافت.
در همین حال ۲۷.۹ درصد گفتند که بیتکوین کلاهبرداری است. این درحالیست که ۳۰.۲ درصد از کل مدیران اجرایی گفتند اطلاعات کاملی در مورد پول دیجیتال ندارند تا در مورد آن نظر دهند.
از میان مدیران مالی اروپایی، خاورمیانهای و آفریقایی ۴۱.۷ درصد نظر دادند که بیتکوین واقعی است اما در وضعیت حبابی قرار دارد اما این نظر در بین مدیران مالی آمریکا ۲۰.۸ درصد و در بین مدیران منطقه آسیا اقیانوسیه ۲۸.۶ درصد طرفدار داشت.
از میان مدیران مالی اروپایی، خاورمیانهای و آفریقایی یک سوم آنها معتقد بودند که بیتکوین کلاهبرداری است که این درصد نسبت به سایر مناطق جهان بالاتر بود.
کریم حجار، مدیر مالی ارشد سولوای در مصاحبه با سیانبیسی گفت: این پولی نیست که ما برای تجارتهای چند میلیارد دلاری خود از آن استفاده کنیم. این چیزیست که ما در مورد آن خیلی کنجکاو هستیم، بسیار بسیار در مورد آن خوشبینیم، اما هنوز راه مناسبی برای یکپارچهسازی آن با تجارتهای خود پیدا نکردهایم.
بیتکوین یک سرمایهگذاری به شدت پرنوسان است و با این که امسال به سود عظیمی دست پیدا کرده است در سر راه خود با سقوطهای بزرگی هم روبرو شده است.
اوج گرفتن سریع بیتکوین بحثهای داغی در مورد آینده پول دیجیتال به راه انداخت. مدیر اجرایی ارشد جیپیمورگان، جیمی دیمون در مصاحبه معروف خود بیتکوین را کلاهبرداری نامید و گفت هر کس که آن را میخرد نادان است. شرکت خدمات مالی جهانی یوبیاس، که یک بانک پیشتاز سوئیسی است هم بیتکوین را یک حباب مجازی خواند. اخیرا هم چین تبادلات پول دیجیتال را ممنوع کرده است.
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