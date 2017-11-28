گروه طالبان فرمانده خود را به اتهام همکاری با داعش کشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مسئولان محلی ولایت «ننگرهار» افغانستان اعلام کردند که گروه طالبان یک فرمانده خود را به اتهام همکاری با داعش، در این ولایت به قتل رسانده است.

در خبر دفتر مطبوعاتی مقامات ولایت ننگرهار آمده است که این فرمانده طالبان به نام «خادم» مشهور به «دادالله» روز گذشته در منطقه «جوی» واقع در شهر «غنی‌خیل» این ولایت کشته شده است.

بر اساس این خبر وی شهروند شهر «نازیان» ولایت ننگرهار بوده است.

این درحالی است که طالبان چند روز قبل نیز یک فرمانده خود را بنام مولوی «عبدالشکور» در ننگرهار به قتل رسانده بود.

اخیرا درگیری بین شورشیان طالب و داعش در برخی از شهرهای ولایت ننگرهار افزایش یافته است و در نتیجه این درگیری ها در شهر «خوگیانی» ننگرهار، صدها خانواده ها آواره و مجبور به ترک این منطقه شده‌اند.