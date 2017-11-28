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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸

گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ایروان/ ۶

نعلبندیان: نخست وزیر ارمنستان به ایران سفر می کند

نعلبندیان: نخست وزیر ارمنستان به ایران سفر می کند

وزیر امور خارجه ارمنستان با اشاره به ماهیت صمیمانه روابط کشورش با ایران، گفت: سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران در دستور کار دو طرف قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، ادوراد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان پس از دیدار با ظریف در نشست خبری مشترک، اظهار کرد: رابطه میان تهران و ایروان مبتنی بر دوستی دو ملت است که قدمت دیرینه ای هم دارد.

وی با اشاره به ماهیت صمیمانه روابط دو کشور گفت: سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران در دستور کار دو طرف قرار دارد و امروز نیز قرار است آقای ظریف با نخست وزیر و رییس جمهور ما دیدار کنند.

نعلبندیان با اشاره به تمایل وی و ظریف برای توسعه همه جانبه روابط گفت: من و ظریف هیچ فرصتی را برای گفت و گو از دست نمی دهیم. امسال شاهد بیستمین سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور هستیم. دو کشور عزم خود را برای توسعه پویا و روابط دو جانبه و تنوع بخشی به آن جزم کرده اند.

رییس دستگاه دیپلماسی ارمنستان با اشاره به وجود پتانسیل های بسیار زیاد برای توسعه روابط دو جانبه تصریح کرد: ما امروز درباره به تحقق رساندن اهداف روابط دو جانبه و همچنین جزئیات توافق های فی مابین گفت و گو کردیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رایزنی های سیاسی نیز در دستور کار دیدار وی با ظریف بوده است.

کد مطلب 4156852
محمد مهدی ملکی

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