نعلبندیان: نخست وزیر ارمنستان به ایران سفر می کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، ادوراد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان پس از دیدار با ظریف در نشست خبری مشترک، اظهار کرد: رابطه میان تهران و ایروان مبتنی بر دوستی دو ملت است که قدمت دیرینه ای هم دارد.

وی با اشاره به ماهیت صمیمانه روابط دو کشور گفت: سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران در دستور کار دو طرف قرار دارد و امروز نیز قرار است آقای ظریف با نخست وزیر و رییس جمهور ما دیدار کنند.

نعلبندیان با اشاره به تمایل وی و ظریف برای توسعه همه جانبه روابط گفت: من و ظریف هیچ فرصتی را برای گفت و گو از دست نمی دهیم. امسال شاهد بیستمین سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور هستیم. دو کشور عزم خود را برای توسعه پویا و روابط دو جانبه و تنوع بخشی به آن جزم کرده اند.

رییس دستگاه دیپلماسی ارمنستان با اشاره به وجود پتانسیل های بسیار زیاد برای توسعه روابط دو جانبه تصریح کرد: ما امروز درباره به تحقق رساندن اهداف روابط دو جانبه و همچنین جزئیات توافق های فی مابین گفت و گو کردیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رایزنی های سیاسی نیز در دستور کار دیدار وی با ظریف بوده است.