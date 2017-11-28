عباس برزگرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح نشاط اجتماعی با همکاری دهیاریها، بخشداریها، دستگاههای فرهنگی، آموزش و پرورش و سازمانهای مردمنهاد از ابتدای آذرماه تا پایان اسفندماه در همه شهرها و روستاهای استان بوشهر برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این طرح با موضوع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اجرا میشود، خاطرنشان کرد: این طرح باعث ایجاد روحیه نشاط و شادمانی در افراد جامعه خواهد شد.
اجرای بازیهای بومی و محلی
مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر بیان کرد: مراسم افتتاحیه طرح نشاط اجتماعی ۱۴ آذرماه در سالن فجر بوشهر برگزار میشود.
وی ادامه داد: اجرای بازیهای بومی و محلی و بازیهای مختص محلات توسط ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و سازمانهای مردمنهاد در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار خواهد شد.
برگزاری جشنوارههای فرهنگی و ورزشی
برزگرزاده از برگزاری المپیادهای ورزشی درونمدرسهای در سطح مدارس و به ویژه مدارس روستایی خبر داد و اضافه کرد: این برنامهها کمک زیادی به کشف استعدادهای ورزشی خواهد داشت.
وی افزود: در طرح نشاط اجتماعی، جشنوارههای فرهنگی و ورزشی در قالب مسابقات عکاسی، فیلم، نمایشهای خیابانی، پخش و نقد فیلم، موسیقی و شب شعر اجرا خواهد شد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر اظهار داشت: جشنوارههای تفریحی برای خانوادهها نیز با استفاده از پتانسیلهای جغرافیایی و آئین هر منطقه برگزار خواهد شد که میتوان به برگزاری جنگهای شادی، جشن پرواز بادبادکها و مسابقه حجمهای شنی اشاره کرد.
برپایی ایستگاههای نشاط
وی با اشاره به اینکه ایستگاههای نشاط نیز در شهرهای استان برپا خواهد شد، ادامه داد: غرفههای سلامت، غرفه شادی، خانواده و کودکان در این ایستگاههای ایجاد و فعال خواهد شد.
برزگرزاده از برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی و مشاوره در همه شهرها و روستاهای استان برای خانوادهها، جوانان، دانشآموزان و دانشجویان در محل برگزاری جشنواره و طرح نشاط خبر داد.
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