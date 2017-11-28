تجارت نفتی زیبنده نیست/ سرفصل های مشترک سرمایه گذاری گشوده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح سهشنبه در دیدار با سفیر کره جنوبی در ایران با گرامیداشت ایام و مناسبتهای ربیع اول، سفر هیئت کره جنوبی را به مازندران به فال نیک گرفت و افزود: تجارت و خرید نفتی زیبنده روابط تاریخی و تجاری دو کشور نیست و در راستای منافع مشترک سرفصلهای متعددی برای توسعه همکاریها داریم.
وی روابط استانی را سبب سرعت بخشی به جریان توسعه همکاریها دانست و اظهار داشت: مازندران، یکی از استانهای غنی و پرظرفیت ایران به شمار میرود و دارای پتانسیلهای فراوانی است.
استاندار مازندران آشنایی با ظرفیتهای بخشهای مختلف مازندران را از اهداف دور جدید سفرهای برشمرد و گفت: آنچه بهعنوان ظرفیت تولیدی در مازندران وجود دارد، نوع محصولات و کالاهایی است که کره جنوبی از کشورهای دیگر تأمین میکند و باید بازرگانان را برای محصولات مازندران و خرید آن روانه کرد.
اسلامی، تصریح کرد: این محصولات شامل کالاها و خدمات گردشگری است زیرا مازندران مناطق بکری دارد که ازنظر گردشگری در طبیعت، دریا و جنگل منحصر و پرجاذبه است.
وی افزود: مازندران یکی از قطبهای تولید مرکبات در ایران به شمار میرود و ازنظر گیاهان دارویی، تزیینی و گل و گیاه فرصتهای بینظیری در استان وجود دارد و میتواند این محصولات را از بازار استان تهیه کرد.
استاندار مازندران، خواستار سرمایهگذاری مشترک بین مازندران و کره جنوبی شد و گفت: این سرفصلهای سرمایهگذاری از سوی اتاق بازرگانی و صنعت و معدن معرفی میشود و میتوانیم صنایع خودروسازی و کشتیسازی را با همکاری کرهایها فعال کرد.
وی افزود: باآنکه صنایع کشتیسازی بزرگی در دریای خزر نداریم اما میتوان درزمینهٔ شناورهای تفریحی و کشتیسازی سرمایهگذاری مشترک داشت.
استاندار مازندران، سرمایهگذاری مستقیم کره جنوبی را از دیگر سرفصلهای مشترک بیان کرد و گفت: دو منطقه ویژه اقتصادی در مازندران وجود دارد که سرفصلهای متنوعی برای آن طراحیشده است.
وی از ایران به عنوان سکوی امنیت و آرامش یاد کرد و گفت: احترام به مالکیت، پاسداری از حقوق سرمایه گذار در شرع و قوانین تاکید و تصریح شده است و در طول تاریخ هیچگاه در ایران به مالکیت و سرمایه تعرض نشده است.
