به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی در نطق پیش از دستور جلسه امروز (۷ آذرماه) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تبریک فرارسیدن ۹ ربیع الاول سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) و هفته بسیج اظهار کرد: بسیج افتخار بزرگی بود که حضرت امام راحل (ره) اوایل انقلاب دستور راه اندازی آن را صادر کردند.

وی با اشاره به مبانی قرآنی شکل گیری بسیج به تفسیر آیه ۶۰ سوره انفال «وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّکُمْ ..» پرداخت و گفت: این آیه بیان می‌دارد که هر نیروئی در قدرت دارید برای مقابله با آنها (دشمنان) آماده سازید و اسب های ورزیده (برای میدان نبرد) تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و (همچنین) گروه دیگری غیر از اینها را که شما نمی شناسید و خدا آنها را می شناسد و هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعی اسلام) انفاق کنید به طور کامل به شما باز گردانده می شود و به شما ستم نخواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به نقش موثر بسیج در هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع از کشورمان، گفت: بعد از جنگ هم برخی سودای جنگ با ایران را داشتند و آن را به عنون گزینه روی میز گذاشتند ولی با رهبری‌های داهیانه مقام معظم رهبری و حضور نیروهای مقاومت بسیج و قدرت بازدارندگی دفاعی و هوشیاری مردم ناکام ماندند.

وی با بیان فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه کشوری که ۲۰ میلیون جوان دارد باید ۲۰ میلیون بسیجی داشته باشد، گفت: امام راحل (ره) همچنین فرمودند چنین مملکتی آسیب پذیر نیست و ابزار امیدواری کردند که بسیج مستضعفان الگویی برای همه مسلمانان دنیا باشد و قرن پانزدهم را قرن شکستن بت‌ها دانستند.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با تبریک شکست داعش در منطقه و تقدیر از سردار قاسم سلیمانی، مجموع جان باختگان در جنگ سوریه را به نقل از رسانه ها ۳۴۳۵۱۱ اعلام کرد و موفقیت جبهه اسلام در جنگ با داعش را مرهون رشادت‌های بسیج مردمی دانست.

وی با اشاره به کشتار مسلمانان و شیعیان در میانمار و یمن بر تقویت روحیه بسیجی در میان مسلمانان جهان تاکید و خاطرنشان کرد: حضور بسیج کشور را بیمه می‌کند بسیج است که به موقع دفاع می کند و کاری به خطوط سیاسی ندارد و به خاطر دفاع از مملکت و ارزشهای اسلامی به میدان می‌آید.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان ابراز امیدواری کرد که همگان در عمل هم بسیجی باشند و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نکنیم.