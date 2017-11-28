حمله انتحاری در «لوگر» افغانستان ۵ کشته و ۱۱ زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، مقامات محلی ولایت لوگر افغانستان اعلام کردند که حمله انتحاری در شهر «پل‌علم» واقع در مرکز این ولایت، دست‌کم ۱۶ کشته و زخمی برجا گذاشته است.

«سلیم صالحی» سخنگوی والی لوگر گفت که یک حمله کننده انتحاری حوالی ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه امروز مواد منفجره همراهش را در بازار شهر پل علم منفجر کرد که در نتیجه‌ آن دست‌کم ۵ نفر کشته و ۱۱ غیر نظامی زخمی شدند.

صالح افزود که هدف اصلی این حمله رئیس پلیس ولایت لوگر بوده که وی از این حمله جان سالم بدر برده است.

هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.

لازم به ذکر است که لوگر از ولایت‌های نسبتا ناامن نزدیک به پایتخت افغانستان است و گروه‌های شورشی در روستاهای آن فعالیت زیادی دارند.