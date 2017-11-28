انجام مطالعات جامع درخصوص روستاهای در معرض خطر نقاط زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله مهدیان امروز سه شنبه در نشست مشترک استاندار کرمانشاه با فرمانداران و بخشداران شهرها و بخشهای حادثه دیده، گفت: در بازسازی مناطق مسکونی از مشاورین خبره ژئوفیزیک و ژئوتکنیک استفاده می شود تا متعاقبا مشکلی برای مردم به وجود نیاید.

وی افزود: مردم کرد مردمی بسیار نجیب هستند و فرمانداران و بخشداران برای مردم جا بیندازند که هدف ما این است که مردم در فصل سرد سرپناه امن داشته باشند.

معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور تصریح کرد: در بحث آواربرداری واحدهای پرخطر با استفاده از اکیپ‌های مجرب و متخصص تخریب می شوند.

وی با بیان اینکه از شرکتهای خصوصی داخل استان‌ در تخریب، آوار برداری و بازسازی استفاده می شود، ادامه داد: مطالعات جامعی درخصوص روستاهای در معرض خطر درحال انجام است. اقدامات لازم را برای مقاوم سازی انجام خواهیم داد.

مهدیان گفت: ساختمانهایی که قبل از زلزله متروکه بوده اند به شکل مرسوم از تسهیلات مسکن روستایی برخوردار می‌شوند و در بخش آواربرداری هم کمک می کنیم اما تسهیلات بلاعوض به آنها تعلق نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه در آواربرداری و انتقال نخاله های آن همه ما باید مسائل زیست محیطی را مدنظر داشته باشیم، افزود: خانه های روستایی که فاقد سند هستند برای بازسازی نیاز به تایید دهیار و شورای روستا دارند.

معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور ادامه داد: کارگاههای تولید مصالح باید خود را با استانداردهای روز تطبیق دهند تا از ظرفیت آنها در بازسازی استفاده شود.