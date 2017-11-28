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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۳

معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور خبر داد:

انجام مطالعات جامع درخصوص روستاهای در معرض خطر نقاط زلزله زده

انجام مطالعات جامع درخصوص روستاهای در معرض خطر نقاط زلزله زده

کرمانشاه- معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور از انجام مطالعات جامع درخصوص روستاهای در معرض خطر مناطق زلزله زده برای بازسازی مجدد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله مهدیان امروز سه شنبه در نشست مشترک استاندار کرمانشاه با فرمانداران و بخشداران شهرها و بخشهای حادثه دیده، گفت: در بازسازی مناطق مسکونی از مشاورین خبره ژئوفیزیک و ژئوتکنیک استفاده می شود تا متعاقبا مشکلی برای مردم به وجود نیاید.

وی افزود: مردم کرد مردمی بسیار نجیب هستند و فرمانداران و بخشداران برای مردم جا بیندازند که هدف ما این است که مردم در فصل سرد سرپناه امن داشته باشند.

معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور تصریح کرد: در بحث آواربرداری واحدهای پرخطر با استفاده از اکیپ‌های مجرب و متخصص تخریب می شوند.

وی با بیان اینکه از شرکتهای خصوصی داخل استان‌ در تخریب، آوار برداری و بازسازی استفاده می شود، ادامه داد: مطالعات جامعی درخصوص روستاهای در معرض خطر درحال انجام است. اقدامات لازم را برای مقاوم سازی انجام خواهیم داد.

مهدیان گفت: ساختمانهایی که قبل از زلزله متروکه بوده اند به شکل مرسوم از تسهیلات مسکن روستایی برخوردار می‌شوند و در بخش آواربرداری هم کمک می کنیم اما تسهیلات بلاعوض به آنها تعلق نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه در آواربرداری و انتقال نخاله های آن همه ما باید مسائل زیست محیطی را مدنظر داشته باشیم، افزود: خانه های روستایی که فاقد سند هستند برای بازسازی نیاز به تایید دهیار و شورای روستا دارند.

معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور ادامه داد: کارگاههای تولید مصالح باید خود را با استانداردهای روز تطبیق دهند تا از ظرفیت آنها در بازسازی استفاده شود.

کد مطلب 4156866

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