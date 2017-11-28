آتش در رستورانی در حاشیه سد لتیان

نادر شایان، در گفتگو با خبرنگار مهر از آتش سوزی بعد از ظهر دوشنبه در رستورانی در حاشیه سد لتیان خبر داد و افزود: این آتش توسط آتش نشانان پردیس مهار شد و یک مرد که در این حادثه دچار مشکل تنفسی شده بود به مراکز درمانی منتقل شد.

وی اضافه کرد: این فرد به علت استنشاق دود حاصل از آتش سوزی دچار مشکل تنفسی شده و توسط پرستاران اورژانس تحت نظر و مداوا قرار گرفت.

رییس اورژانس پردیس اضافه کرد: در موقعیت شهر جاجرود، که مورد استقبال گردشگران زیادی است، متاسفانه پایگاه آتش نشانی وجود ندارد و در تصادفات و آتش سوزی ها، آتش نشانان از پردیس یا از تهران گروه به جاجرود اعزام می شوند.

شایان اضافه کرد: اعزام آتش نشانان از تهران و یا پردیس زمان بر بوده و نبود تیم آتش نشانی در جاجرود را آتش نشانان پردیس، فداکارانه با تقبل خطراتی از سرعت بالا با خودروهای سنگین درجاده جاجرود جبران می کنند.

وی از مسئولان خواست برای استقرار تیم آتش نشانی در جاجرود فکر جدی کنند ۰