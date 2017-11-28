کشف میلیاردی کالای قاچاق در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا مزیدی اظهار داشت: ماموران پلیس ضمن کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه اتوبوس مسافربری ولوو را که از جنوب شرق کشور عازم تهران بود، برای بازرسی متوقف کردند.

مزیدی افزود: ماموران در بازرسی از این اتوبوس، ۲ هزار و ۳۱۱ قلم انواع کالای قاچاق شامل البسه، لوازم الکتریکی و الکترونیکی، نوشیدنی و لوازم خانگی قاچاق را کشف و دو متهم را نیز در این زمینه دستگیر کردند.

معاون اجتماعی پلیس استان یزد با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، افزود: متهمان به همراه پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

مزیدی یادآور شد: مبارزه با کالای قاچاق و مخلان نظام اقتصادی کشور از اولویت های اصلی پلیس است و پلیس استان یزد به هیچ وجه در این زمینه مماشات و چشم‌پوشی نخواهد کرد.