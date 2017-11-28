خلیج فارس تا پایان هفته مواج است

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق انتظار با خروج سامانه بارشی از استان بر سرعت وزش باد شمال غربی بویژه بر روی دریا افزوده شد که در پی آن ارتفاع موج دریا نیز افزایش یافت.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: پیش بینی می شود وزش باد و تلاطم دریا به تناوب تا روز جمعه به خصوص بر روی دریا ادامه یابد.

وی بیان کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان بوشهر صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی افزود: در این مدت جهت باد غالباً شمال غربی تا شمالی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و بر روی دریا و مناطق ساحلی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در سواحل مرکزی و جنوبی استان گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی گفت: فردا زمان مد اول دریا ساعت دو و ۳۹ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت ۱۰ و ۱۶ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۷ و ۳۱ دقیقه و جزر دوم در ساعت ۲۳ و ۱۱ خواهد بود.