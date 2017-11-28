به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: سواریها و موتورسیکلتها در طول آبان سال ٩٦، بیشترین نقش را در حوادث برونشهری داشتهاند؛ به طوری که سواریها نزدیک به ۵۹ درصد حوادث معابر برونشهری را رقم زدهاند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: طی آبان سال ٩٦، موتورسیکلتها در نزدیک به ۱۹ درصد کل تصادفات برونشهری نقش داشتهاند.
به گفته سرهنگ رحمانی، در آبان ماه سال ٩٦، مسافربریهای عمومی با سهم نزدیک به یک درصد،کمترین نقش را در تصادفات برونشهری داشتهاند؛ این در حالی است که وانتها سهم ۱۲ درصدی و کامیونها سهم ۹ درصدی تصادفات را به خود اختصاص دادهاند.
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