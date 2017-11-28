نامگذاری بوستان ۷ هکتاری در مرکز شهر تهران به نام شهید محسن حججی

به گزارش خبرگزاری مهر، نصراله آبادیان با بیان این که بنا به پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران بوستانی به وسعت ۷ هکتار در این منطقه به نام شهید محسن حججی نامگذاری و هفته آینده با حضور شهردار تهران افتتاح خواهد شد؛ افزود: این بوستان که پیش از این به نام بوستان تبسم خوانده می شد؛ دارای ۷۰ هزار متر مربع وسعت است و علاوه بر فضای سبز زیبا و آلاچیق های خانوادگی، دارای فضای ورزشی، زمین اسکیت، مسیر دوچرخه سواری ، پارک آموزش ترافیک، فضای بازی کودکان، امکانات ویژه برای بازی های ویژه نوجوانان و ... است.

به گفته شهردار منطقه ۱۱ از چندی پیش اعضای شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد نامگذاری مکانی به نام شهید محسن حججی را ارائه داده بودند که در دستور کار کمیته نامگذاری قرار گرفت.

بوستان شهید محسن حججی در بزرگراه نواب ، خیابان شیخ محمدی ، نرسیده به پل جوادیه ساخته شده است و امکان بهره مندی معلولین از تمامی قسمت های این بوستان نیز فراهم شده است.