گام هاي موثري براي ايجاد امنيت در عراق برداشته شده است

به گزارش خبرگزاري مهر،دكتراحمد چلبي عضو هيئت رئيسه شوراي حكومت انتقالي عراق در گفتگو با شبكه خبر، گفتگوهاي خود را با مقامات ايراني سازنده ومثبت توصيف كرد.

احمد چلبي ضمن مناسب دانستن زمان سفر به ايران گفت: اين سفربه دعوت مقامات ايراني صورت گرفت و دراين سفر تلاشهاي انجام شده براي پايان اشغال عراق، استقرارامنيت و فراهم كردن شرايط براي بازگشت پناهندگان عراقي به كشورشان را به مقامات ايراني توضيح خواهم داد .

چلبي روابط بازرگاني ايران وعراق را بسيار خوب توصيف كرد وگفت:عراق اقتصادي آزاد خواهد داشت وهيچ محدوديتي براي تجارايراني براي سرمايه گذاري درعراق وجود ندارد و ما از اين اقدامات استقبال مي كنيم . وي افزود:هم اكنون ايران به عراق كالاهاي و فراورده هاي نفتي صادر مي كند.

عضوهيئت رئيسه شوراي حكومت انتقالي عراق ادامه داد: به دنبال ايجادامكانات وشرايط مناسب براي پذيرايي زائران ايراني هستيم .

وي درمورد سطح امنيت درعراق گفت: همانگونه ايران پس از وقوع انقلاب اسلامي شاهد وجود عوامل مخل امنيت بود ما درعراق نيز به همين گونه شاهد اين وضع هستيم و البته اوضاع امنيتي عراق بهتر خواهد شد.

عضو شوراي حكومت انتقالي عراق، صدام و بازماندگان وي را مسئول حملات عليه نظاميان آمريكايي و عامل نا امني درعراق دانست و گفت: همين افراد در رژيم سابق مسئول كشتار ملت عراق و ايجاد دهها گور دسته جمعي هستند.

وي ادامه داد: قانون اساسي عراق توسط هيئتي كه در انتخابات سراسري از سوي ملت عراق برگزيده مي شوند تدوين خواهد شد .

چلبي در مورد حادثه سامرا گفت: تعدادي ازافراد موسوم به فدائيان صدام كشته شدند البته چهارتا پنج غيرنظامي نيز درجريان اين حادثه كشته شدند.