مشکلات تولیدکنندگان خرد کشاورزی باتشکیل تشکل و تعاونی قابل حل است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مهرفرد امروز سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان در سنندج با اشاره به اینکه در دنیا مصرف غذا در حال توسعه و نیاز به مواد غذایی رو به گسترش است، گفت: تامین نیازهای غذایی نیاز به بهره وری از منابع آب و خاک دارد و این رویکردی جهانی است.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای کشورمان در حوزه تولیدات بخش کشاورزی، عنوان کرد: میانگین بارندگی ایران یک سوم متوسط جهانی است لذا بایستی در مقوله های بهره وری بیشتر و بهتر وارد شویم.

وی با اشاره به اینکه اساس کشاورزی ایران بر بهره وری استوار است، بیان کرد: با ۱۰ درصد مصرف آب در بخش گلخانه می توان تولید داشت و با کشت نشایی هم ۳۰ تا ۴۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: متوسط بارندگی کردستان ۵۰۰ میلیمتر است که به همین دلیل بسیاری محصولات به طور دیم در این استان قابل کشت هستند.

مهرفرد با بیان اینکه تولیدکنندگان خرد کشاورزی با مشکلات زیادی مواجه هستند، ادامه داد: تولیدکنندگان خرد برای اینکه مشکلات آنها حل شود باید به سمت تشکیل تشکل ها و تعاونی ها حرکت کنند که با قدم گذاشتن در این عرصه می توانند در بازارهای داخلی و خارجی سرمایه گذاری کنند.

وی عنوان کرد: یکی از راه های افزایش ثروت و افزایش درآمد سرانه استان کردستان ایجاد و توسعه تشکل های کشاورزی است و با تشکیل این مهم می توان از تمامی ظرفیت های در اختیار بهره برداری کرد.

مهرفرد اضافه کرد: می طلبد کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش پس از تشکیل تشکل ها وارد حلقه های بعد از تولید چون فراوری، بسته بندی، ذخیره سازی و بازار شوند.

وی با بیان اینکه جهادکشاورزی تنوع وظیفه و مسئولیت دارد به همین دلیل بار مسئولیتی رییس سازمان در استانها نیز سنگین است، اظهار داست: همواره تحولات مثبت ناشی از تغییر مسئولان در پست های مدیریتی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تقدیر از رئیس سابق جهاد کشاورزی استان کردستان، گفت: استفاده از نیروهای متخصص و درون خود مجموعه می تواند در راستای توسعه بهتر این بخش موثر باشد و این مهم در جهاد کشاورزی استان کردستان نیز اجرایی شد.

در جریان برگزاری این مراسم ضمن تقدیر از خدمات کریم ذوالفقاری رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی کردستان، خالد جعفری به عنوان رئیس جدید این سازمان معرفی شد.