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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

بیش از ۳۰۰ کیلوگرم موادمخدر در غرب استان تهران کشف شد

بیش از ۳۰۰ کیلوگرم موادمخدر در غرب استان تهران کشف شد

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف بیش از ۳۰۰ کیلوگرم موادمخدر و دستگیری دو قاچاقچی در شهرستان قدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار "محسن خانچرلی" در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با به دست آوردن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه افرادی قصد وارد کردن محموله سنگین حشیش به شهرستان قدس را دارند ، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد : ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از چند روز کار اطلاعاتی موفق شدند خودروهای قاچاقچیان را حین ورود به شهرستان قدس شناسایی و متوقف کنند.

وی افزود:ماموران در بازرسی از خودروهای توقیفی مقدار ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش و دو کیلوگرم تریاک کشف کرده و دو نفر قاچاقچی را نیز دستگیر کردند.

سردار خانچرلی بیان داشت: متهمان دستگیر شده در بازجویی پلیسی لب به اعتراف گشوده و عنوان کردند که موادمخدر را از مرزهای شرقی تهیه و قصد توزیع در غرب استان تهران داشتند که با هوشیاری ماموران انتظامی موفق نشدند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند ، خطاب به شهروندان خاطر نشان کرد : پلیس برای ریشه کن کردن معضل مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ نیازمند مشارکت و همکاری همه شهروندان فهیم و مسئولیت پذیر می باشد .

کد مطلب 4156939

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