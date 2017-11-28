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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه مطرح کرد:

تلاش برای بازگشایی مدارس و ایجاد نشاط در مناطق زلزله زده کرمانشاه

تلاش برای بازگشایی مدارس و ایجاد نشاط در مناطق زلزله زده کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از تلاش این مجموعه برای بازگشایی مدارس تخریب شده در مناطق زلزله زده خبر داد و راه اندازی مدارس را زمینه ایجاد سرزندگی و نشاط در این مناطق دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید یزدان پناه  امروز سه شنبه در نشست شورای معاونین که در شهرستان سرپل ذهاب برگزار شد، ضمن تشکر از تجری، نماینده این شهرستان گفت: این قول را به شما و مجموعه دوستانتان در سرپلذهاب و از ثلاث تا گیلانغرب می دهیم که اگر از بام تا شام و به صورت شبانه روز وقتمان را بگذاریم، هیچگونه اعتراضی در این مدت نسبت به این قضیه نداشته باشیم و تمام وقتمان را برای اینکه برادران و خواهران ما و کسانی که اینجا هستند به آرامش برسند، خواهیم گذاشت.

وی تاکید کرد: هرچقدر مدرسه تعطیل شود، خمودگی ایجاد شده و آرامش و آسایش سلب می شود  و در نقطه مقابل روزی که مدرسه ها باز می شوند شادی و سرزندگی داخل محیط می آید.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: باید بپذیریم که از این اتفاقات در طول تاریخ زیاد افتاده است و بسیار تکان دهنده و ناراحت کننده است و ما با این خانواده دو همکار فرهنگی و ۷۴ دانش آموزی که  در این مصیبت از دست رفتند، همدرد هستیم.

وی گفت: ما ایمان داریم و به شما قول می دهیم با همراهی شما عزیزان و کمک های دکتر تجری، این مشکلات حل شود و به روزی برسیم که سرپلذهاب، گیلانغرب، ثلاث و قصرشیرینی آباد و آبادتر از گذشته داشته باشیم.

یزدان پناه با اشاره به حضور تجری در منطقه  زلزله زده سرپلذهاب ادامه داد: خدمتی که برای خدا و خلق خدا باشد را هم خدا و هم خلق و بندگان خدا می بینند.

وی در پایان گفت: در بخش معیشت هم ما تمام تلاشمان را می کنیم اما دست یاریمان به خدا و شما است که کمک کنید که لااقل ذره ای هم شده با لطف خداوند و مقام معظم رهبری و سایر مسئولین آرامش و آسایش را به این مناطق زلزله زده برگردانیم.

کد مطلب 4156942

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