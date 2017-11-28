به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ششمین دوره رویداد «۱۰ روز با عکاسان» صبح امروز ۷ آذرماه در خانه هنرمندان شماره ۲ با حضور ساعد نیک ذات دبیر، مهدی وثوق نیا دبیر هنری و مریم منصوری دبیر اجرایی این رویداد برگزار شد.

ساعد نیک ذات در ابتدای نشست با اشاره به اینکه رویداد «۱۰ روز با عکاسان» ۱۵ تا ۲۴ آذرماه در تمام گالری های خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه در کشور ما انسجامی برای عکاسی و مسایل مربوط به آن وجود ندارد، انجمن عکاسان ایران تصمیم گرفت فعالیت های عکاسی و حقوق عکاسان را ساماندهی کند.

وی با اشاره به اینکه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عکاسی چند پاره شده است و در شاخه های مختلف فعالیت می کند، بیان کرد: انجمن عکاسان ایران تشکیل شد تا یک انسجامی در شاخه عکاسی ایجاد شود و از آنجا که این انجمن در سال باید یک خروجی داشته باشد، رویداد «۱۰ روز با عکاسان» پایه گذاری شد تا بخشی از خروجی انجمن باشد و هر ۶ انجمن تخصصی عکاسی حضور فعال و پویا در این رویداد دارند.

این عکاس ادامه داد: پیشنهاد راه اندازی این رویداد با فرزاد هاشمی رییس وقت انجمن عکاسان ایران بود و بنده در نخستین دوره دبیر بودم و علت دوباره انتخاب شدنم هم سابقه حضور در هیات موسس انجمن و هم سابقه ریاست انجمن بود.

این عکاس با اشاره به اینکه در انجمن سعی می شود کارها یک نظام داشته باشد، بیان کرد: بخش های مختلفی در انجمن ایجاد شده که یکی از کمیته های انجمن، کمیته همایش ها به دبیری سید عباس میرهاشمی است که آیین نامه این رویداد در آنجا تدوین شده است. کمیته علمی هم در انجمن داریم که در طول سال فعالیت عکاسان و فضای عکاسی را رصد و رویکردهای متفاوتی را مطرح می کند که برخی از آن رویکردها در «۱۰ روز با عکاسان» عملی می شود.

وی شهاب الدین عادل را به عنوان دبیر علمی همایش معرفی کرد و ادامه داد: شعار امسال این رویداد «عکاسی ایران، نگاهی به خود، نگاهی به جهان» انتخاب شد و ماموریت بعدی کمیته علمی این بود که مبانی نظری و مورد نیاز و متناسب با این شعار را مطرح کند و از استادان عکاسی و بین رشته ای دعوت شود تا نشست هایی را برپا کنند.

دبیر ششمین رویداد «۱۰ روز با عکاسان» در ادامه نشست خبری اظهار کرد: ما امسال بنا را بر این گذاشتیم تا استان هایی که در حوزه عکاسی شناخته‌شده هستند نیز در این رویداد معرفی شوند که یکی از آنها استان های خراسان (شمالی، جنوبی و رضوی) است و دیگری آذربایجان غربی. در این برنامه دو گالری خانه هنرمندان به معرفی فعالیت های این دو منطقه از ایران تعلق دارد. بخش نگاه شخصی که ۲ سال است در این رویداد گنجانده شده نیز گالری مخصوص به خود را خواهد داشت که ۲۸ برنامه در آن برپا می شود.

وی برگزاری برنامه ها را در ۲ بخش اعلام کرد که بخش اول به برپایی ورک شاپ در صبح هر روز و بخش نظری و سخنرانی در بعد از ظهرهای هر روز اختصاص دارد و مجموعا ۲۶ برنامه خواهد بود.

به گفته وی، فیلم «شرح یک عکس» ساخته ساتیار امامی نیز در این رویداد به نمایش در می آید.

مهدی وثوق نیا نیز در ادامه نشست در سخنان کوتاهی با اشاره به طراحی پوستر این رویداد بیان کرد: این پوستر را حامد جابرها طراحی کرده است و ما در طراحی این پوستر سعی کردیم از تمام کلیشه هایی که در طراحی یک پوستر عکس استفاده می شود دوری کنیم. در بخش هنری همه فعالیت های مربوط به گرافیک و تبلیغات و ... ساماندهی می شود و برای اولین بار سعی داریم تا مولتی مدیا را به این رویداد بیاوریم و بخشی از عکس ها را به صورت دیجیتالی نمایش دهیم.

در پایان جلسه بار دیگر دبیر ششمین دوره رویداد «۱۰ روز با عکاسان» رشته سخن را به دست گرفت و با اشاره به حمایت شهرداری تهران و خصوصا سازمان زیباسازی شهرداری تهران و همچنین خانه هنرمندان ایران، درباره حمایت مادی از برپایی این جشنواره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: ما یک ان جی او هستیم و تلاش داریم تا استقلال فکری خود را حفظ کنیم و باری از روی دوش دولت برداریم. بودجه فرهنگی کشور ما بسیار ناچیز است و چشمداشتی به آن نداریم اما سال سختی برای برپایی این رویداد برای ما هست و بخش خصوصی نیز به سختی از ما حمایت کرده است. دوست داریم تا حد امکان همه چیز را استاندارد برگزار کنیم ولی شاید مجبور باشیم با چسب آثار را به دیوار بچسبانیم اما در هر صورت مایل بودیم این رویداد را برپا کنیم.