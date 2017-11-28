سهم تولیدکنندگان از هدفمندی یارانه ها شفاف شود/ مشکلات آجرپزی ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی رضوی، ظهر سهشنبه، در نشست انجمن صنفی و کمیته تخصصی کارخانههای آجر ماشینی استان مازندران در شهرستان نکا، بر شفافسازی در ادعای پرداخت حق تولیدکنندگان از سهم هدفمندی یارانهها تأکید کرد و افزود: دولت، گزارش مالی و عملکرد برنامههای اجرایی و مصوبات این طرح را اعلام کند تا حوزه تولید از آن مطلع و نسبت به دریافت مطالبات خود از بابت این طرح اقدام کنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران ادامه داد: هرچند، افزایش چندین برابری بهای سوخت و انرژی با این ملاحظات هم، حتی قابل جبران نیست و باید دولت در بخشی از مصوبات خود بازبینی و جبران مافات کند.
رضوی افزود: معضلات و چالشها را باقدرت چانهزنی بالا و افزایش مسئولیتپذیری تشکلها، بهخصوص خانه صنعت، معدن و تجارت، باید کاهش داد.
وی در همین راستا تأکید کرد: دولت بدهی واحدهای تولیدی انرژی بر، بهویژه واحدهای تولید آجر و واحدهای دارای کوره که در برههای مجبور به استفاده از کارتهای یارانهای سوخت شدند را نادیده گرفته و در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال به این نوع واحدها مساعدت کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این نشست، طالب خواجیان، رئیس انجمن صنفی کارخانههای آجر ماشینی استان، از ارسال کمکهای انسان دوستانه و خیرخواهانه واحدهای آجر ماشینی استان به مناطق زلزلهزده کرمانشاه خبر داد.
خواجیان بابیان اینکه علاوه بر مشکلات عمومی بخشهای تولیدی، واحدهای آجر ماشینی با چند مشکل خاص دستوپنجه نرم میکنند، افزود: از دولت منجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست میکنیم تا نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
در ادامه این نشست، حسنرضا دسترنج، قائممقام انجمن صنایع کانی غیرفلزی بابیان اینکه واحدهای آجر ماشینی جزو واحدهای بشدت آسیبپذیر بشمار آمدند که در پروژه ملی هدفمند کردن یارانهها متحمل خسارت و زیان بیشتری نسبت به سایر واحدهای صنعتی شدند، افزود: مضاف بر آن با رکود شدید ساختوساز، در این دوره روبرو بودیم که همچنان ادامه دارد.
وی یکی از دلایل اصلی رکود ساختوساز را تخصیص کم بودجه عمرانی برشمرد و افزود: اما با همه مشکلات و کمبودها واحدهای آجر ماشینی اشتغال خود را حفظ کردند و بعضاً افزایش نیز دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، عسگری رسولی، رئیس کمیته تخصصی آجر ماشینی انجمن صنایع کانی غیرفلزی در ادامه این نشست، به مباحث مهم شامل مالیات بر ارزشافزوده، استرداد بهای کارت سوخت و انرژی دوران هدفمند کردن یارانهها، نوسازی واحدهای آجر، تهاتر هزینه گازرسانی با قبوض گاز و چگونگی تأمین خاک مصرفی بهعنوان چالشها و مشکلات اصلی این بخش از تولید اشاره کرد و خواستار رفع آنها شد.
رسولی خاطرنشان کرد: کارخانههای آجر ماشینی بیشترین اشتغال را در بخش تولید دارند و بنابراین توقع ما این است که توجه بیشتری نیز به اینگونه واحدها صورت پذیرد.
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