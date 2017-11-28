گلیم شهرستان میانه با نام تجاری «قافلان کوه» ثبت شد

به ‌گزارش خبرنگار مهر، فرشاد به آفرین سه شنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: مریم محمدی، هنرمند توانمند صنایع دستی با تلاشها وپیگیری های شخصی خویش در یک سال اخیر توانست برند تولیدات خود را به ثبت رسانده وگواهی و هچنین لوگوی مربوطه را از شرکت ثبت علائم تجاری کشور دریافت نماید.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در ادامه خاطر نشان کرد: طراحی و تجاری سازی نیاز رشد و توسعه صنایع دستی به ویژه در شهرستان ها است. حمایت از خلاقیت هنرمندان مقوله مهمی است که می تواند صنایع دستی در شهرستان‌ها را رونق ‌بخشد.

به آفرین در خصوص نحوه بافت ابداعی این گلیم تشریح کرد: این بانوی هنرمند صنایع دستی استان با ابداع نحوه فشرده بافت و حذف شیارها موجود در میان بافت ها، توانسته به ساختاری منسجم همچون بافت فرش دست یابد که این امر استحکام و کیفیت گلیم را دوچندان کرده است.

وی با تاکید بر اهمیت تجاری سازی و برندینگ تصریح کرد: در راستای ارج نهادن بر تلاش های هنرمندان در مسیر توسعه و رشد صنایع دستی استان، ثبت و معرفی این محصولات در بازارهای داخلی و خارجی بهترین راهکار برای راه‌اندازی بازار کسب و کار در این صنعت است.

معاون صنایع دستی استان اظهار داشت: استان آذربایجانش شرقی دارای ظرفیت بی نظیری با دارا بودن ۸۰ رشته صنایع دستی می باشد. اگر به دنبال عرضه و معرفی محصولات خود در بازارهای بین المللی هستیم باید آثار صنایع‌دستی برندسازی شوند.

به آفرین گفت: این حرکت خود نقطه شروعی برای حرکت به فکرها و ایده های نو در حوزه صنایع دستی است و امیدواریم دیگر هنرمندان و صنعت‌گران استان نیز در این راستا بیشتر تلاش کنند و تا با بروزرسانی و خلق آثار نو برگرفته از فکرهای خلاق، شاهد رشد بیشتری نسبت به قبل در حوزه صنایع دستی باشیم.