۱۸ آذر ماه؛ آغاز ثبت نام آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن 

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری «آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم» که امروز صبح ۷ آذر ماه در محل معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد برگزار شد حجت الاسلام خسروی دبیر اجرایی آزمون از ثبت نام قرآنیان از ۱۸ آذر ماه به مدت یک ماه خبرداد.

خسروی در ادامه گفت: آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم به سه شیوه کتبی ، شفاهی و الکترونیکی انجام شده و علاقه مندان از ۱۸ آذر ماه به مدت یک ماه می توانند در سایت www.quranedu.ir ثبت نام نمایند.

دبیر اجرایی آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن کریم با اشاره به برگزاری آزمون در اسقند تصریح کرد: آزمون شفاهی برای رشته حفظ از ۱۲ الی ۱۷ اسفند ماه و آزمون کتبی ۱۰ اسفند ماه در تمامی استانها برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به آزمون الکترونیکی افزود: آزمون الکترونیکی کار جدیدی توسط موسسه نور المجتبی قم با مدیریت استاد میر باقری در ۱۲ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن با تاکید بر اعلام نتایج آزمون تنها ۲۴ ساعت بعد از برگزاری اظهارداشت: اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان نیز اردیبهشت ماه همزمان با نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برپا خواهد شد.

خسروی با اشاره به رشته های آزمون ادامه داد: حفظ قرآن که خود شامل چند رشته، ترجمه و مفاهیم قرآن ، معارف اهل بیت، صحیفه سجادیه و دورشته با عنوان نهج البلاغه و به علت تقارن با ایام شهاددت و لادت حضرت زهرا(س) رشته جدیدی با عنوان خطبه فدکیه نیز به عنوان رشته های آزمون حفظ و مفاهیم قرآن مشخص شده اند.

همچنین وی به دستگاه های عضو ستاد سیاست گذاری اشاره کرد و گفت: مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف ، اداره امور قرآن وزارت آموزش و پرورش اتحادیه موسسات قرآنی این چهار دستگاه شورای سیاست گزاری راتشکیل دادند وپیگیر این آزمون میباشند.

خسروی با اشاره به مخاطبان این آزمون و شرکت تمامی مقاطع سنی گفت:موسسات قرآنی به تناسب قرآن آموزان حضور خواهند داشت و به تعداد قبولی هایی در سال گذشته مبلغی بیش از یک میلیارد از طریق آزمون به موسسات کمک شده است.