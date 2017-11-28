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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۰

مدیر کل پزشکی قانونی فارس خبرداد:

افزایش ۲۶ درصدی آمار مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در فارس

افزایش ۲۶ درصدی آمار مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در فارس

شیراز- مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس افزایش ۲۶ درصدی آمار مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید غلامزاده بااعلام این خبرافزود: جسد۱۷۹نفربه دلیل فوت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر درشش ماهه امسال به مراکز پزشکی قانونی درسطح استان ارجاع داده شده،که این آماردرمقایسه بامدت مشابه سال گذشته ۲۶درصد افزایش رانشان می دهد.

وی گفت: در شش ماهه امسال آمار اجساد معاینه شده فوت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر که درتالار تشریح اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند ۱۷۹ نفر بوده که از این تعداد ۱۷ نفر زن و ۱۶۲ نفر مرد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی ها ۱۴۲ مورد بوده، ۲۶ درصد افزایش داشته است.

بر اساس آمار اعلام شده سازمان پزشکی قانونی کشور در شش ماهه نخست امسال استان فارس با ۱۷۹ فوتی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر پس از استان تهران با (۳۴۹ فوتی ( در رتبه دوم کشور قرار گرفته است .

کد مطلب 4156956

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