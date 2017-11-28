به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد طباطبایی صبح امروز در مراسم راه اندازی نخستین ایستگاه سیار درخواست کارت هوشمند ملی اظهار داشت: از امروز ۱۰ ایستگاه سیار کارت هوشمند ملی در همه شهرستان‌های استان یزد راه اندازی شد.

وی افزود: افرادی که در مناطق محروم زندگی می کنند یا توانایی حضور در دفاتر پیشخوان دولت را ندارند، می توانند برای اعزام اکیپ سیار کارت هوشمند ملی به محل سکونت خود با ثبت احوال هماهنگ کنند.

طباطبایی، هدف از راه‌اندازی این ایستگاه‌ها را خدمت‌رسانی بهتر و آسان تر به افراد جانباز، معلولان و افراد خاص با محدودیت حرکتی اعلام کرد.

وی ادامه داد: از امروز این ایستگاه به محل سکونت جانبازان، معلولان و سالمندان خواهد رفت و نسبت به اخذ درخواست کارت هوشمند ملی آنان بدون ایجاد زحمت اقدام خواهد کرد .

مدیرکل ثبت احوال استان یزد اظهار داشت:‌ ۸۰۰ ایستگاه سیار در سراسر کشور راه اندازی خواهد شد و مدت انتظار صدور کارت هوشمند نیز به دو هفته کاهش یافته است.

طباطبائی با بیان اینکه بسیاری از مردم تا سال ۸۹ کارت ملی نمونه قدیم دریافت کرده اند، تاریخ اعتبار پیش بینی شده برای این کارت ها را اسفند ماه امسال اعلام کرد و از مردم خواست هرچه سریعتر برای درخواست کارت هوشمند خود اقدام کنند .

وی با بیان اینکه تاکنون برای ۳۰ میلیون نفر در سطح کشور و ۳۶۰ هزار نفر هم در استان یزد کارت هوشمند ملی صادر شده است، از تحویل این کارت ها به ۲۸ میلیون خبر داد.

دبیر شورای هماهنگی ثبت احوال استان از مردم خواست با مراجعه به سایت www.ncr.ir برای ثبت نام کارت هوشمند خود اقدام و پس از پرداخت آنلاین مبلغ ۲۰ هزار تومان به حساب خزانه و انتخاب نزدیک ترین دفتر پیشخوان دولت به محل سکونت خود، در روز تعیین شده از سوی سامانه با در دست داشتن اصل شناسنامه به دفتر پیشخوان مراجعه و مراحل ثبت نام را تکمیل کنند.