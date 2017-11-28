کشت ۱۵ هکتار زعفران در استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی قم، محمدرضا طلایی در حاشیه مراسم برداشت زعفران در یکی از مزارع استان قم با بیان این مطلب که زعفران از گیاهان بومی فلات این است، اظهار داشت: کشت این گیاه از گذشته دور در بسیاری از مناطق مرکزی ایران متداول بوده به طوری که در اوایل ظهور اسلام نثار کردن درهم و زعفران در ایران و به خصوص در شهر قم رواج داشته و از نوشته کتاب تاریخ قم معلوم می شود که در اکثر روستاهای قم کشت زعفران رایج بوده است.

وی افزود: روش‌های سنتی فعلی که برای تولید و فرآوری زعفران به کار می‌رود همه قدیمی شده و میزان تولید جوابگوی هزینه‌ها نیست، لذا با نواندیشی و به کارگیری روش‌های نوین میزان تولید در واحد سطح افزایش یافته و محصول اقتصادی و با کیفیت تولید می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود به اهداف توسعه کشت زعفران در استان قم اشاره کرد و بیان داشت: مهمترین هدف از توسعه کشت زعفران تغییر الگوی کشت به دلیل محدود بودن نیاز آبی زعفران به خصوص در مناطق کم آب است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای کشاورزان را یکی دیگر از اهداف توسعه کشت زعفران در استان دانست و گفت: تولید زعفران به عنوان یک محصول با ارزش علاوه بر مصارف گوناگون داخلی، باعث ارزآوری می‌شود.

طلایی گفت: در اراضی کوچک که امکان کشت سایر محصولات به علت عدم کاربرد ماشین آلات در آنها اقتصادی نیست، امکان کشت زعفران وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه زعفران گیاهی است که در مناطق خشک و نیمه خشک گرمسیر رشد می‌کند، تصریح کرد: این گیاه در مناطقی که آب و هوای معتدل و تابستان‌های خشک و زمستان‌های ملایم داشته باشند، رشد مطلوب‌تری دارد و کیفیت محصول آن نیز بهتر است.