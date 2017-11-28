لابی تل آویو با کشورهای عضو یونیفل علیه حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، اسرائیل به شدت در حال رایزنی با کشورهایی که نظامیان آنها در چارچوب نیروهای یونیفل و نیروهای حافظ صلح در لبنان حضور دارند است تا آنها را علیه حزب الله لبنان و تسلیحات این گروه بسیج کند.

قرار است سازمان ملل نشستی را در خصوص حزب الله لبنان و تسلیحات آن برگزار کند و از همین رو اسرائیل در حال لابی کردن با کشورهای عضو یونیفل است تا این کشورها را پیش از نشست سازمان ملل علیه حزب الله تحریک کند.

همزمان با این اقدام رژیم صهیونیستی برخی شخصیت های لبنانی همچون «سعدالحریری» نیز اظهاراتی را علیه حزب الله ایراد کرده اند.

این وضعیت در حالی است که دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود به شورای امنیت خواستار توقف نقض حاکمیت لبنان از سوی رژیم صهیونیستی شد.

در گزارش ارائه شده از سوی «آنتونیو گوترش» به شورای امنیت در زمینه‌ اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ که ناظر بر آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی است، نقض حاکمیت لبنان توسط این رژیم محکوم شده است.

در این گزارش که سالانه از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه می‌شود از رژیم صهیونیستی خواسته شده است تا نقض حاکمیت لبنان را که به صورت روزمره انجام می‌شود، متوقف نماید.

این گزارش قرار است روز ۲۹ نوامبر جاری در جلسات رایزنی شورای امنیت پشت درهای بسته مورد بررسی قرار گیرد. گزارش مذکور همچنین بر مسئولیت حفظ جان نیروهای سازمان ملل موسوم به «یونیفل» از سوی نیروهای مسلح لبنان تاکید دارد.

در همین راستا، ارتش لبنان دوشنبه شب اعلام کرد که یک فروند پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی روز گذشته از طریق آسمان جنوب لبنان به حریم هوایی این کشور تجاوز و اقدام به گشت زنی در آسمان مناطق جنوبی لبنان به ویژه مناطق علما الشعب و رمیش کرد.