شرکت های توانمند صادرات محصولات کشاورزی در کردستان مستقر شود

به گزارش خبرنگارمهر، بهمن مرادنیا امروز سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان در سنندج گفت: تحولات خوبی در بخش کشاورزی استان انجام شده ولی رضایت بخش نیست چون به هدف مطلوب دست پیدا نکردیم.

وی با ابراز تاسف از پایین بودن سطح اراضی آبی استان، عنوان کرد: سطح اراضی آبی استان ۳۷ درصد کمتر از میانگین کشوری است.

وی ادامه داد: اگر ۳۰۰ هزارهکتار از اراضی کشاورزی استان آبی شوند ۹۰۰ هزارتن مازارد تولید گندم خواهیم داشت که این یعنی کسب هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد برای استان و به همین دلیل باید این ظرفیت مورد توجه جدی تری قرار گیرد.

استاندار کردستان بیان کرد: در استانی هم چون کردستان که درآمد مردم آن به کشاورزی وابسته است اگر کشاورز پول داشته باشد بی شک سایر بخش های بازار رونق می یابد.

بهمن مرادنیا افزود: لذا نیاز است وزارت جهاد کشاورزی به کردستان عنایت ویژه ای داشته باشد تا شاهد افزایش درآمد سرانه و هم بهبود وضعیت اشتغال استان باشیم.

وی با اشاره به اینکه پتانسیل های خوبی برای تولید گوشت قرمز در استان داریم،گفت: براساس آخرین سرشماری کشاورزی، ۴۰ درصد جمعیت دام سبک در استان کاهش یافته که این نشان. از تخلیه روستاها و توسعه حاشیه شهرها است.



وی عنوان کرد: دامداری در آمد روزانه کشاورزان استان ما و زراعت در آمد سالیانه آنها را تامین می کند و به همین دلیل نیاز است که به این دو بخش به عنوان اولویت های اصلی و مهم توجه شود.

مرادنیا بیان کرد: اگر بتوانیم وام های کم و بدون بهره برای توسعه دامپروری در استان اختصاص دهیم افزایش ماندگاری روستاییان و درآمد آنها را شاهد خواهیم بود.

وی یکی دیگر از پتانسیل های استان را مرز خواند و گفت: متاسفانه تاکنون در زمینه صادرات کشاورزی و دام و طیور حرفی برای گفتن نداشتیم.

استاندار کردستان بیان کرد: می طلبد وزارت جهاد کشاورزی شرکت های توانمندی برای صادرات محصولات کشاورزی در استان مستقر کند و همچنین تشکل های استانی نیز در این راستا گام بردارند.