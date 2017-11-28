اولین تیم هلال احمرهرمزگان به مناطق زلزله زده کرمانشاه اعزام شدند

علی اعمی برنطین در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: تیم حمایت های روانی، اجتماعی و فرهنگی «سحر» به منظور کمک به بازتوانی روحی زلزلهزدگان به منطقه سرپل ذهاب کرمانشاه اعزام گردید.
اعمی تصریح کرد: به منظور پیشگیری از پیشرفت و تشدید عوارض روانی ناشی از زلزله و تقویت مهارتهای اجتماعی بازماندگان و افزایش توان انطباق و آماده سازی جامعه محلی، این تیم به سرپرستی معاون امورجوانان جمعیت هلال احمرهرمزگان به استان کرمانشاه اعزام شده است.
وی افزود: این تیم متشکل از ۱۵ نفر از اعضای جوان متخصص در زمینه مشاوره و روانشناسی است، که با هدف حمایت روانی و طبق برنامه ریزی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در مناطق زلزلهزده شهرستان سر پل ذهاب ارائه ی خدمت خواهند کرد.
اعمی برنطین با اشاره به گروه های حاضر در این تیم اظهارداشت: این تیم شامل گروه های اجتماعی، ورزشی، حمایت روانی، بهداشتی و هنری خواهند بود که با اهدای هدایا به کودکان، برگزاری مراسم متناسب با عقاید دینی منطقه، بررسی وضعیت بهداشتی آسیب دیدگان، ایمن سازی مناطق، برگزاری بازی ها و اجرای نمایش ها جهت تسکین آلام کودکان و نوجوانان در مناطق آسیب دیده حضور خواهند داشت.
مدیرعامل جمعیت هلال احمراستان هرمزگان خاطرنشان کرد: نخستین تیم اعزامی استان هرمزگان با مشارکت وهمکاری مدیریت بحران استانداری هرمزگان وجمعیت هلال احمر تا دوازدهم آذرماه در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب به انجام فعالیت خواهد پرداخت.
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