۱۴ سایت برف روبی در جنوب تهران تجهیز و فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صفوی، ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در در جلسه شورای معاونین این منطقه اظهار داشت: ۱۴سایت برف روبی در موقعیت های مهم و قابل دسترس منطقه ۲۰ تجهیز و فعال شده است و با توجه به وسعت منطقه، پراکندگی آن به نحوی است که در صورت نیاز علاوه بر پوشش محدوده شهری، روستاهای محدوده حریم نیز به خوبی خدمات رسانی می شوند.

صفوی با اشاره به اینکه برای هر ناحیه دو سایت مرکزی و فرعی پیش بینی شده است، افزود: بزرگراه شهید کریمی و خیابان های شهید نبی پور، شهید دستواره، ورامین، شهید رجایی، دهخدا، میادین مادر، شهید بروجردی و شهید حسن زاده از جمله موقعیت های تجهیز به ملزومات برف روبی است.

وی ادامه داد: ۱۸۰ مخزن ویژه ملزومات ضدیخ در سایت های برفروبی جانمایی شده و در صورت نیاز و تقاضا در زمان بارش، ۷۰ مورد نیز آماده نصب است.

شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای بارش های سنگین نیز از سوی مدیریت شهری اندیشیده شده است، گفت: ۱۷ دستگاه خودرو و ماشین آلات تخصصی در سایت مرکزی منطقه دپو شده است و در زمان لازم برای بازگشایی مسیر در معابر و یخ زدایی استفاده خواهند شد.

وی بابکت، گریدر، لودر، کامیون تیغه دار، تیغه های برف روبی، محلول پاش های مکانیزه، جرثقیل و بیل مکانیکی را از جمله تجهیزات سنگین و نیمه سنگین آماده به خدمت مدیریت شهری منطقه ۲۰ در زمان های مورد نیاز برشمرد.

شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه لایروبی و پاکسازی مسیل ها و کانال های اصلی و فرعی طبق برنامه زمان بندی و به صورت مستمر در حال اجراست، یادآور شد: برای رفع بحران های احتمالی و مدیریت به هنگام، نقاط احتمالی برف گیر و آب ماندگی نیز شناسایی شده است تا در شرایط بحرانی تیم های اجرایی به این محل ها اعزام شوند.

وی در جلسه شورای معاونین این منطقه که با محوریت آمادگی در برابر سرما و راه اندازی سایت های برف روبی برگزار شد بر ساماندهی افراد آسیب دیده اجتماعی و اسکان شبانه آنها در مددسراهای اجتماعی تاکید کرد.