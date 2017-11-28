۲۸۶ هزار زائر در موکب های خراسان جنوبی اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی جوینده صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: مردم خراسان جنوبی همانند سنوات گذشته امسال نیز تمام قد در حرکت بزرگ اربعین حسینی وارد میدان شدند و کار بزرگی انجام دادند.

وی با بیان اینکه ماموریت اصلی خراسان جنوبی در کاظمین بود، بیان کرد: امسال نسبت به سال گذشته هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی در خدمت به زائران پیشرفت داشتیم که کار بی سابقه و بزرگی بود.

توزیع بیش از یک میلیون پرس غذای گرم

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی از پخت یک میلیون و ۱۰۳ هزار پرس غذای گرم در موکب های استان خبر داد و گفت: همچنین در این مدت یک میلیون و ۵۶۱ هزار نفر با میان وعده و چای در موکب های استان پذیرایی شدند.

جوینده با اشاره به استقرار هشت موکب نانوایی استان در عتبات عالیات، بیان داشت: در این ایام اربعین حسینی بالغ بر ۳۸۱ هزار قرص نان توسط این موکب ها پخت و در بین زائران توزیع شد.

وی با بیان اینکه در این مدت ۲۸۶ هزار نفر در موکب های استان اسکان داده شدند، عنوان داشت: علاوه بر این هر شب از ساعت هشت به بعد بالغ بر ۷۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران اضافی به مکان های پیش بینی شده در بغداد و کاظمین آماده بودند.

ویزیت ۱۲ هزار و ۵۵۱ نفر در موکب های بهداشتی و درمانی استان

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به توزیع ۸۸۵ هزار بسته آب آشامیدنی بین زائران، افزود: در این مدت بالغ بر پنج هزار و ۷۳۷ نفر برای تعمیر کفش، چهار هزار و ۸۵۹ نفر به آرایشگاه و دو هزار و ۷۴۹ نفر برای خیاطی به موکب های استان مراجعه کردند.

جوینده از ویزیت ۱۲ هزار و ۵۵۱ نفر در موکب های بهداشتی و درمانی استان خبر داد و گفت: در این مدت ۱۸۰ نفر خدمات دندانپزشکی گرفتند و برای چهار هزار و ۷۶۴ نفر نیز تزریقات انجام شد.

وی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار ۱۰۰ چشمه حمام و دستشویی توسط استان در کاظمین برپا شد، عنوان داشت: این امر یکی از نیازهای جدی زائران بود که امیدواریم در سال آینده با تعداد بیشتری تداوم پیدا کند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی، جمع آوری ۲۸۸ تن زباله، اجرای یک هزار و ۳۰ متر لوله کشی و برق رسانی به ۹۰ تخته چادر را از دیگر اقدامات انجام شده برای استقبال از زائران اربعین حسینی عنوان کرد.

جوینده اظهار امیدواری کرد در سال آینده نقاط ضعف را برطرف کرده و نقاط قوت را تقویت کنیم تا هر سال شاهد گسترش این حرکت بزرگ جهان اسلام باشیم.