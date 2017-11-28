دروغ پراکنی در برابر رسیدگی به تخلفات/ رسانه ها نقاد باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی پیش از ظهر سه شنبه در اختتامه جشنواره قلم و عدالت، با اشاره به اینکه نقش نظارتی و انتقادی رسانه ها را باید جدی گرفت و باید رسانه ها شان قضاوت را ارتقا دهند، افزود: مشاهده می کنیم فردی که در کشور مسئولیت داشته؛ خود و اطرافیانشان تخلفاتی انجام داده اند که به دنبال شکایت دستگاه های نظارتی و رسیدگی به این موارد در دستگاه قضایی در فضای مجازی هیاهو راه انداخته اند.

وی ادامه داد: این افراد متخلف هیاهویی در فضای بیرون راه انداخته اند، مسئول دستگاه قضایی باید کار خود را انجام دهد و وظیفه حقوقی خود را به درستی و بدون در نظر گرفتن جناح بندی ها انجام دهد.

حجت الاسلام صادقی با بیان اینکه دادگاه وظیفه اش اجرای قانون است، افزود: نکته مهم این است چرا وقتی به دنبال تخلفات این جناح یا آن جناح می رویم صدای این جناح ها در می آید ولی وقتی سراغ دیگران می رویم شما کاری به آنها ندارید؛ چرا برخی انتظار دارند بین آن ها و دیگران فرق گذاشته شود؟

وی با تاکید به اینکه باید قضاوت را از حضرت امیرالمومنین (ع) آموخت، اظهار کرد: مردم خواهان اجرای عدالت هستند و اولین گام در اجرای عدالت این است که فردی که از عدالت حرف می زنید خودش هم به عدالت تن بدهد.

حجت الاسلام صادقی بیان داشت: چرا برخی نوبت خود که می رسد و پرونده های آنها مورد رسیدگی قرار می گیرد هیاهو کرده و دروغ پراکنی می کنند؟

وی با طرح این سئوال که چرا رسانه ها تکلیف خود را در برابر این افراد انجام نمی دهند؟ گفت: حقیقتا رسانه های ما در این زمینه کوتاهی می کنند، چرا مردم را از تخلفات این گروه آگاه نمی کنند و این در حالی است که این گروه تخلف روی تخلف انجام داده و به قاضی اهانت می کنند.

وی عنوان کرد: اهانت به دستگاه قضایی و قاضی حتی اگر اشتباه یا خطایی هم در حکم خود داشته باشد، در هیچ جای دنیا جایز نیست و این در حالی است که برخی ها به خود اجازه اهانت به دستگاه قضایی را می دهند.

حجت الاسلام صادقی با اشاره به اینکه اگر اقتدار دستگاه قضایی شکسته شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود، اظهار کرد: اگر بخواهیم جامعه سامان پیدا کند باید دستگاه قضایی را روز به روز قوی تر کنیم. چرا این افراد در مسیری حرکت می کنند که بی بی سی و آمریکا می خواهد و ضد انقلاب ها هم همین عمل را انجام می دادند و چرا رسانه ها در این زمینه ساکت هستند؟

معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: چرا رسانه ها در حوزه دستگاه قضایی مردم را آگاه نمی کنند؟ چرا دروغ و فریب را رسوا نمی کنند؟ اینجا است که رسانه ها باید رسالت خود را انجام دهد.

وی یادآور شد: رسانه ها باید با تحلیل درست و با قلم عدالت به دهن کسانی بزنند که به دستگاه قضایی اهانت می کنند و این در حالی است که دستگاه قضا زحمات فروانی می کشد و باید در مقابل قاضی غیر معصوم که ممکن است اشتباه هم بکند تسلیم بود و حکمش را به جان خرید.

وی گفت: هیاهو کردن، اهانت کردن، دروغ و اتهام نادرست زدن به دستگاه قضایی جای نقد و تحلیل روشنگرانه رسانه ها را می طلبد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه افزود: خدای متعال به قلم و آنچه با آن نوشته می شود سوگند خورده است بنابراین ما باید ارزش قلم را بیش از گذشته بشناسیم و پاس بداریم.

وی با اشاره به اینکه عدالت آمال همه مردمان است و در هر برهه زمانی مردم خواهان عدالت بودند، گفت: قلم خود را به موعد جهانی بسپار تا هدایت شوید، موعد جهانی که همه امت ها انتظار او را می کشند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: رسانه ها در روزگار ما در انحصار یک جمع حرفه ای نیست بلکه نقش تکنولوژی باعث شده برخی افراد غیر حرفه ای هم در فضای مجازی به تولید پیام و خبر بپردازد.

وی عنوان کرد: امروزه تولید کننده های غیر حرفه ای پیام ها باعث ایجاد آشفتگی زیادی شده اند و این در حالی است که غیرحرفه ای بودن باعث تولید پیام های ناثواب و نادرست شده است و از هر ۱۰۰ پیام فقط به ۱۰ درصد آن می شود اعتماد کرد و این خطر بزرگی است و رسالت رسانه ها را سنگین تر می کند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه باید رسانه ها باید در سالم سازی تولید پیام تلاش کنند، گفت: در کل کشور و دنیا رسانه ها در به اثبات رساندن وثاقت خود تلاش می کنند.

وی یکی از اولین کارکردهای رسانه های حرفه ای را نشر اخبار صحیح و آگاه سازی مردم دانست و عنوان کرد: مردم باید از حقایق آگاه شوند.

وی یکی دیگر از کارکردهای رسانه ها را فرهنگ سازی دانست و بیان داشت: در حوزه شناخت، حفظ و به پاداشتن حق نیاز به فرهنگسازی است و بخش عمده آن بر عهده رسانه ها است.

حجت الاسلام صادقی با اشاره به اینکه رسانه ها می توانند در خدمت باورهای خیر یا شر قرار گیرند، بیان داشت: کارکرد دیگر رسانه ها قهرمان سازی و الگودهی است و این در حالی است که قدرت رسانه ها مطلق نیست. ارزش آفرینی، تولید باورهای عمیق و سرگرمی آفرینی از دیگر کارکردهای رسانه است.

وی با اشاره به اینکه یکی از کارکردهای رسانه نقش نظارتی رسانه ها است که در سالم سازی محیط و دستگاه های دولتی و غیر دولتی می تواند نقش داشته باشد، گفت: معمولا همکاری دستگاه های دولتی با رسانه ها جنبه تبلیغاتی دارد اما دستگاه قضایی با هدف کاهش مراجعه کننده با رسانه ها همکاری می کند وقتی رسانه ها اطلاع رسانی صحیح در زمینه حق و حقوق عموم داشته باشند، مراجعه کننده به دستگاه قضایی کم تر می شود.