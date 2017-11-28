هزینه ایجاد شغل برای روستائیان و زنان کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، یونس طاهری در حاشیه بازدید از نمایشگاه مشاغل خانگی شبستر که به مناسبت هفته بسیج برگزار شده بود، ابراز امیدواری کرد با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی و با اتکاء به ظرفیت های بومی و تجربی خانواده ها این امر موجب کارآفرینی و ارتقاء نظام کارآفرینی می شود.

وی گفت: نمایشگاه تولیدات مشاغل خانگی به منظور تبیین مشاغل و کسب و کار خانگی و صنایع دستی، توسعه و ترویج فرهنگ مشاغل خانگی و فراهم نمودن زمینه های لازم برای فروش تولیدات و نیز آگاهی بیشتر مردم از مسائل کسب و کار و کارآفرینی و افزایش سطح معیشت عمومی افراد کم درآمد جامعه برگزار می گردد.

یونس طاهری اظهار داشت : توجه به کارآفرینی و توسعه آن گام مثبتی برای ایجاد فضای مناسب جهت افزایش منابع ملی، کاهش نرخ بیکاری، تعادل ساختاری و توسعه شهرها و روستاها می باشد بنابراین سرمایه‌گذاری صرفا مربوط به قسمت کلان آن نمی‌شود و سرمایه‌گذاری می‌تواند در یک خانه در دل یک روستا انجام شود.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی یادآور شد: با توجه به تصویب طرح پشتیبان برای کسانی که قادر به انجام کار در محیط بیرون از خانه نیستند می توانند در خانه با حفظ شرایط خاصی فعالیت کرده و تولیدات داشته باشند که این نمایشگاه برای کسانیکه دسترسی آسان به بازار ندارند و یا بنگاه اقتصادی برای عرضه محصولات خود ندارند شکل می گیرد.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی در ادامه با اشاره به ظرفیت های تعاونی های شبسترگفت: برای رونق بخشیدن تعاون و مشارکت مردم در اقتصاد نیازمند توجه به رویکرد دارایی مبنا و استفاده از منابع انسانی و سرمایه های مردمی در اقتصاد هستیم.

وی مشاغل خانگی را فرصت جدیدی برای حمایت از کسب و کارهای خرد دانست و یادآور شد: با اجرای این طرح هزینه ایجاد شغل به ویژه برای زنان کاهش می یابد.