به گزارش خبرنگار مهر، رضوان سلماسی ظهر سه شنبه در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان با تأکید بر اهمیت شورای اجتماعی محلات افزود: شورای اجتماعی محلات در دوره چهارم شورای شهر همدان مصوب شد اما به مرحله اجرایی نرسیده است و باید هرچه سریعتر اجرایی شود.

وی با تأکید بر افزایش مشارکتهای مردمی در حوزه فرهنگی اجتماعی بیان کرد: به اعتقاد کارشناسان اجتماعی، بهتر است بافت های اجتماعی یکسان مانند شهرک‌ها، بافت های سنتی شهری، نقاط برخوردار و کم برخودار نیز در تقسیم بندی محلات در اجرای طرح شورای اجتماعی محلات لحاظ شود.

سلماسی اضافه کرد: تبلیغات اسلامی استان همدان طرح شورای فرهنگی محلات را در شهر همدان با مصوبه استانداری اجرایی کرده که تلاش در هم افزایی با طرح مذکور خواهیم داشت.

شورای اجتماعی محلات و شورای فرهنگی محلات ادغام شود

وی گفت: با توجه به اهداف مورد نظر، اگر شورای اجتماعی محلات و شورای فرهنگی محلات ادغام شود، از موازی کاری جلوگیری خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان اظهار داشت: باید روند کار را به گونه‌ای پیش ببریم که با چالش کمتری مواجه شویم.

سلماسی با تأکید بر آسیب‌شناسی اجرای طرح متناسب با بافت های مختلف محلات، ابراز امیدواری کرد: طرح شورای اجتماعی محلات به نتیجه برسد و هر چه زودتر اجرایی شود، البته شرایط و نظارت بر اجرای مناسب طرح و نظارت بر اجرایی به صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار ‌گیرد.

سلماسی در ادامه با اشاره به حضور اعضای شواری دانش‌آموزی دبستان رشد شهر همدان در این کمیسیون گفت: این دانش‌آموزان برای قرار گرفتن در فضای رسمی شورا و الگوبرداری از آن در این کمیسیون حاضر شده‌اند که اقدام مسئولان این مدرسه برای جهش فکری دانش‌آموزان و شرایط فراهم شده، قابل تحسین است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان همچنین با بیان اینکه پیوست نگاری اجتماعی و فرهنگی تعریف شده است، افزود: ارزیابی و نظارت بر انجام پیوست نگاری فرهنگی باید بر عهده حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری باشد.

پیوست‌نگاری اجتماعی و فرهنگی به عنوان یک اصل مطرح است

وی گفت: پیوست‌نگاری اجتماعی و فرهنگی به عنوان یک اصل مطرح است که نحوه کار برای بالا بردن سطح علمی آن به مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان واگذار شده چراکه باید جهت‌گیری پیوست‌نگاری پژوهش‌محور پیگیری شود.

وی بر برگزاری دوره‌های آموزشی تاکید کرد و گفت: باید برخی پروژه‌ها را متناسب با آموزش‌های مورد نظر، پیوست‌نگاری کرد.

سلماسی در ادامه عنوان کرد: قبل از عملیاتی شدن پروژه‌ها، باید پیوست نگاری آنها انجام و اجرای مصوبه منوط به ارزیابی آنها باشد، هرچند پیش از اینها ضرورتی دیده نشده بود.

وی همچنین گفت: باید در هر پروژه ای پیوست نگاری بر اساس ۴ آیتم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی در مجموعه شهری صورت پذیرد و تأثیرگذاری آنها را پس از اجرا به روی شرایط زندگی شهروندان بررسی کرد.

رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه کارهای عمرانی در ۵ محور اصلی رقم می‌خورد، افزود: باید یک رویکرد فرهنگی برای هر اتفاق عمرانی تهیه شود، زیرا رفاه بیشتر و ارتقای توسعه شهری را به دنبال دارد.

سید مسعود عسگریان عنوان کرد: ماحصل تمام پروژه‌ها را باید با یک رویکرد مجزای فرهنگی تعریف کرد.

عسگریان اضافه کرد: برای بهبود فضای شهری و رفت‌وآمد محلات شهری می‌توان برای تمام فعالیت های عمرانی کالبد فرهگی اجتماعی تهیه کرد که این امر باعث میشود جامعه شهری متحول شده و پس از آن، ویژگی های مختلف مختصات خاص آن را تعریف شود.

ضرورت تهیه پیوست نگاری فرهنگی اجتماعی برای اجرای پروژه ها

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان نیز در ادامه این نشست بر ضرورت تهیه پیوست نگاری فرهنگی اجتماعی برای اجرای پروژه ها تأکید کرد و گفت: تهیه پیوست‌های فرهنگی اثرات مثبت پروژه‌های عمرانی و خدماتی را افزایش می‌دهد و از تبعات منفی آن می‌کاهد.

حمید بادامی‌نجات با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی پیوست نگاری فرهنگی توسط مرکز مطالعات، افزود: هدف بر این بود تا بیان و نحوه ارائه موضوع، ذهنیت کارمندان شهرداری را به سمتی ببریم که پیوست‌نگاری ضرورت دارد.

بادامی‌نجات در ادامه با توجه به اینکه همدان به ۷۲ محله تقسیم شده است، پیشنهاد داد: از این تعداد حداقل چند محله مستعد و با استعداد با توجه به الگوی آیین‌نامه و به صورت فراگیر، به عنوان پایلوت داشته باشیم تا با اجرای طرح شورای اجتماعی محلات، موانع موجود اصلاح شود.

وی همچنین گفت: تقسیم‌بندی محلی شورای اجتماعی محلات باید در بخش‌های کم‌برخوردار بررسی شود و در صورت قرار گرفتن در فاز اجرایی، بافت برخی نقاط را مستقل دید.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه بیشتر اعضای شورای شهر همدان با اجرایی شدن طرح شورای محلات اجتماعی موافق هستند، گفت: لازمه موفقیت اجرای طرح شورای اجتماعی محلات حضور مسئول قوی در ناحیه خواهد بود.

اکبر کاوسی‌امید با تأکید بر اینکه همه موارد در زیرمجموعه فرهنگ تعریف می‌شود، افزود: عناصر پیوست نگاری باید به تقویت عناصر فرهنگی چون باورهای مردمی و آداب و رسوم کمک کند.