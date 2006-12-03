عملکرد سازمان تامین اجتماعی ضد تورمی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس داود مددی در مراسم افتتاح پروژه اداری شهرستان تاکستان در جمع مدیران ستادی و شرکت های تابعه این سازمان گفت: سابقه و تاریخچه بیمه های اجتماعی در کشور ما به زمان هخامنشیان برمی گردد و علاوه بر آن در دین مبین اسلام و اصل 29 قانون اساسی به وجود بیمه اجباری تاکید بسیاری شده است.

به گفته وی ، ایران بیشترین سرویس بیمه ای را با 18 نوع تعهدات بیمه ای ارائه می دهد، ولی متاسفانه مسائل حمایتی تعهدات این سازمان را تحت الشعاع قرار داده است.

مددی با اشاره به یکی شدن حداکثر پرداختی ها با حداقل ها، تاکید کرد: همین امر شانیت اجتماعی را از بین برده و نیازمند یاری مجلس شورای اسلامی در زمینه اصلاحات قانونی و صرف هزینه هایی در این خصوص می باشیم و آمادگی خود را جهت ارائه نظرات کارشناسی اعلام می کنیم. به طور مثال اصلاح منحنی پرداخت حقوق بازنشستگان از موارد قابل توجه بوده و کسی که بر پایه حداقل بیمه پرداخت کرده باید بر پایه حداقل بازنشسته شود و کسی هم که بر پایه حداکثر پرداختی داشته نیز باید بر اساس حداکثر بازنشسته شود و برهمین مبنا ادامه یابد.

وی تصریح کرد: در انجام امور بیمه ای برای افراد جامعه هیچ گونه ریسکی وجود ندارد که کم دریافت می کنند ، زیرا میانگین دریافتی از بیمه شده 6/16 سال بوده و پرداختی آن 31 سال است ، چون در این میان تعداد زیادی از پرونده های مستمری مربوط به افرادی است که فوت کرده و یا از کار افتاده شده اند و سابقه بسیار کمی از نظر پرداخت حق بیمه دارند. باید در نظر داشت که علت پایداری این سازمان در تداوم گردش آن است چرا که امروزه برای دیروزی ها می پردازند.

مددی ضمن اشاره به انجام اصلاحات ساختاری در سازمان تامین اجتماعی ، تاکید کرد: امروز به سوی مسیری پیش می رویم که دیگر نیازی به مراجعه افراد به شعب نباشد و همچنین شعبات ویژه بانک رفاه برای بازنشستگان در راستای تکریم بهینه تر راه اندازی می شود که در این میان 10 شعبه نیز در تهران افتتاح شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی عملکرد سازمان تامین اجتماع را ضد تورمی توصیف و خاطر نشان کرد: تامین اجتماعی بخشی از حقوق شاغلان را دریافت کرده و در زمینه مسائل درمانی و ارائه تعهدات بیمه ای هزینه می کند و این نهاد عمومی غیر دولتی همیشه یاور نظام و دولت بوده و در این راستا مساعدت دولت را می طلبد.