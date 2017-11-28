فرهنگسرای رسانه در تبریز راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسد فلاح شامگاه دوشنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر و مدیران و مسوولان فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز با اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی و تشکل های رسانه ای اظهار کرد: با توجه به رویکرد مشترک خانه مطبوعات و شورای شهر تبریز مبنی بر افزایش سطح تعاملات و همکاری های فیمابین، پیشنهاد می شود کارگروه ویژه ای برای آسیب شناسی فعالیت های فرهنگی و رسانه ای با همکاری کمیسیون فرهنگی شورا تشکیل و جلسات منظمی را تا حصول شرایط مطلوب و مورد انتظار، پیگیری و برگزار کند.

وی افزود: جایگاه فراگیر و ماموریت های خانه مطبوعات به عنوان تنها تشکل مورد تایید و دارای مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مستند به اساسنامه آن و همچنین ابلاغیه اخیر معاونت مطبوعات این وزارتخانه خطاب به استانداران محترم استانهای سراسر کشور، بوده و بیانگر نقش حائزاهمیت خانه مطبوعات در سپهر رسانه ای کشور است.

فلاح ادامه داد: شهرداری تبریز، مسوولیت کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات رویداد تبریز ۲۰۱۸ را برعهده دارد لذا انتظار می رود نمایندگان تشکل های رسانه ای بویژه خانه مطبوعات استان، بعنوان اعضای اصلی این کمیته دعوت به همکاری شوند تا دیگر منبعد شاهد این واقعیت تلخ نباشیم که سهم خاص و ظرفیت مهم رسانه ها برای این رویداد فراملی، بیش از این، مغفول واقع شود.

رییس خانه مطبوعات آذربایجان شرقی با نقد چالش های فراروی رسانه ها بواسطه عملکرد عده قلیلی از مسوولان، خواستار رفع هرگونه تبعیض بین رسانه ها و تشکل های مربوطه، در دوره پنجم شورای شهر تبریز شد.

فلاح با یادآوری محوریت شعارهای انتخاباتی اکثریت منتخبان شورای پنجم تبریز مبنی بر "شفافیت و مبارزه با فساد"، بر ضرورت اجرایی شدن این شعارها با عینیت یافتن شورا به " اتاق شیشه ای منتخبان مردم" در پارلمان شهری، تاکید کرد.

وی، همچنین پیشنهاد تدوین و تعریف بسته حمایتی شورانشینان از رسانه ها با رویکرد تامین بخشی از اقلام فرهنگی سبد خانوار شهروندان را، در راستای برنامه "توسعه فرهنگی و ارتقای آگاهی رسانه ای" مطرح کرد و افزود: در صورت تعامل و اشتراک عمل اعضای شورای پنجم، اتاق شیشه ای شورای شهر تبریز می تواند ناظر و شامل بر حضور حداکثری اصحاب رسانه بعنوان نمایندگان افکار عمومی باشد.

فلاح در بخش پایانی سخنان خود خواهان بررسی طرح فعالسازی "اتاق های فکر رسانه" در سطح شهرداری مرکز، شورای شهر، مناطق دهگانه شهرداری های کلانشهر تبریز و سازمان های تابعه شد و خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات مهم و اصلی خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی از شورا و مدیریت شهری تبریز، تعیین و نامگذاری مکانی مناسب بعنوان فرهنگسرای رسانه ـ با مدیریت و متولی گری مشترک خانه مطبوعات و شهرداری تبریز ـ در شهر "اولین ها" است.

جایگاه رسانه و مطبوعات از نگاه شورا و شهرداری تبیین شود

همچنین مرتضی شفیعی، مدیر خانه مطبوعات استان سخنان خود را با سؤالی مبنی بر اینکه جایگاه رسانه و مطبوعات از نگاه شورا و شهرداری چیست؟ آغاز کرد و خطاب به هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا اظهار داشت: مجموعه شورا و شهرداری آیا نسبت به رسانه ها نگاهی به عنوان یک مداح دارند یا یک نگاه منتقد؟

وی ادامه داد: گذری بر تاریخ شهر اولین ها نشان می دهد که این تبریز در صنعت چاپ و روزنامه جزء اولین ها بوده، اما متأسفانه در شرایط فعلی که شاهد هزینه های میلیاردی در حوزه فرهنگی هستیم، نمی توان جایگاه واقعی مطبوعات در شأن نام تبریز را یافت.

شفیعی با اشاره به برگزاری نمایشگاه های مطبوعات تبریز و تهران، گفت: نادیده گرفته شدن تشکل های رسانه ای در رویداد بین المللی تبریز 2018 کاملا مشهود است، متأسفانه با اینکه فرصت بسیار مناسبی برای شناسایی تبریز از سوی رسانه ها بسیار محیاست، اما مجموعه های دخیل در تبریز 2018 هیچ یک از تشکل های رسانه ای استان را برای نقش‌آفرینی در این رویداد دعوت نکردند.

مدیر خانه مطبوعات آذربایجان شرقی افزود: جا دارد سؤال شود در کمیته رسانه ای تبریز 2018 چرا خبری از تشکل های رسانه ای استان نیست؟، از سوی دیگر بهتر است چگونگی و چارچوب حمایت های شهرداری رسانه ها، آستانه تحمل اعضای شورا و شهرداری برای پذیرش نقدهای منصفانه مشخص شود.

شاطر موسوی خزانه دار هیئت مدیره خانه مطبوعات استان نیز خواستار تبیین وضعیت واقعی جایگاه فرهنگی شد و گفت: جا دارد در هر کاری که انجام می شود، پیوست های فرهنگی نیز بر آن ضمیمه شود تا مشخص گردد که ما کدام یک از کارهای فرهنگی را انجام داده ایم.

محمد رضا ربانی؛ بازرس خانه مطبوعات استان نیز خواهان تداوم و استمرار برگزاری چنین جلساتی شد و گفت: برای رسیدن به نتیجه مطلوب در این حوزه، بهتر است این جلسات به طور مرتب برگزار شود.

حمیده بردباری عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان نیز با بیان اینکه ما زیاد صحبت کرده ایم، اما متأسفانه خبری از گفتمان های دوطرفه نیست و تنها صحبت های مان به گفته و حرف تبدیل شده است و در صورت تبدیل این گفته ها به گفتمان های دوطرفه بسیاری از مشکلات ما برطرف خواهد شد، خواست تا با استفاده توان و پتانسیل های اهالی رسانه و خبر، در سمت ها و پست های مدیریت شهری از آنان نیز استفاده کنند.