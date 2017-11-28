پژوهشگران برتر دانشگاه لرستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه طی مراسمی با حضور رئیس دانشگاه لرستان، معاون پژوهشی دانشگاه لرستان، اساتید و دانشجویان این دانشگاه، پژوهشگران برتر دانشگاه لرستان معرفی و تجلیل شدند.

امیر حمزه حقی آبی نویسنده ۱۰۰ مقاله پژوهشی و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، حسین ترابی پوده نویسنده ۲۲ مقاله «آی اس آی» و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، عبدالحسین رضایی نژاد نویسنده ۱۰ مقاله «آی اس آی» و عضو هیئت علمی گروه تولیدات گیاهی، مسعود رحمی نویسنده ۳ مقاله «آی اس آی» و عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی، مسعود صادقی نویسنده ۲ مقاله «آی اس آی» و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، فضل الله میردریکوند نویسنده ۱۹ مقاله پژوهشی و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و عابدین زبردستی نویسنده ۹۰ مقاله پژوهشی و عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه لرستان از جمله پژوهشگران برتر این دانشگاه بودند.

همچنین از یعقوب منصور پناه عضو هیئت علمی گروه شیمی و نویسنده ۴۵ مقاله «آی اس آی»، احمد احمدی خلجی عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی و نویسنده ۱۰ مقاله «آی اس آی»، مسعود علیرضایی نویسنده ۶۵ مقاله «آی اس آی» و عضو هیئت علمی گروه علوم پایه، قاسمی فرجامی کیش نویسنده ۲۶ مقاله بین المللی و عضو هیئت علمی گروه پاتوبیولوژی، رضا سپهوند نویسنده ۱۲ مقاله بین المللی و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی، سید نجم الدین موسوی نویسنده ۲ مقاله «آی اس آی» و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی، فرهاد نامداری نویسنده ۷ مقاله «آی اس آی» و عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق و بهروز رضایی علم نویسنده ۲۲ مقاله علمی پژوهشی و عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق به عنوان پژوهشگران برتر تجلیل شد.

بر اساس این گزارش، در این مراسم از محسن عادلی به عنوان دارنده بالاترین اچ ایندکس دانشگاه لرستان، نویسنده ۹۵ مقاله «آی اس آی» و عضو هیئت علمی گروه شیمی و یعقوب منصور پناه به عنوان تنها عضو هیئت علمی پُر استناد دانشگاه لرستان تجلیل شد.