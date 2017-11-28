رونمایی از عطر بومی حرم مطهر رضوی در دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، عطر بومی حرم مطهر ثامن الحجج، امام رضا (ع)، در مراسمی رونمایی شد و در اختیار مسئولان آستان قدس رضوی قرار گرفت.

علی سنبلی، عضو هیات علمی پژهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی در این مورد گفت: با تلاش پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی، محصولی با کیفیت مناسب تولید شده که در اختیار آستان قدس رضوی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: این عطر، پیش از این از کشورهای اروپایی وارد می شد ولی هم اینک با کیفیت مناسب تر از نمونه خارجی، در داخل کشور تولید می شود.

عضو هیات علمی پژهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی جلوگیری از خروج ارز، تکیه بر تلاش پژوهشگران داخلی، اشتغال زایی و توسعه کارآفرینی در قسمت‌ های مختلف کشاروزی، صنعتی و خدماتی را از مزایای این طرح دانست.