  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۴

رونمایی از عطر بومی حرم مطهر رضوی در دانشگاه شهید بهشتی

رونمایی از عطر بومی حرم مطهر رضوی در دانشگاه شهید بهشتی

عطر بومی حرم مطهر رضوی در پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، عطر بومی حرم مطهر ثامن الحجج، امام رضا (ع)، در مراسمی رونمایی شد و در اختیار مسئولان آستان قدس رضوی قرار گرفت.  

علی سنبلی، عضو هیات علمی پژهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی در این مورد گفت: با تلاش پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی، محصولی با کیفیت مناسب تولید شده که در اختیار آستان قدس رضوی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: این عطر، پیش از این از کشورهای اروپایی وارد می شد ولی هم اینک با کیفیت مناسب تر از نمونه خارجی، در داخل کشور تولید می شود.

عضو هیات علمی پژهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی جلوگیری از خروج ارز، تکیه بر تلاش پژوهشگران داخلی، اشتغال زایی و توسعه کارآفرینی در قسمت‌ های مختلف کشاروزی، صنعتی و خدماتی را از مزایای این طرح دانست.

کد مطلب 4157008
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها