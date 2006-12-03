افزایش واردات و صادارات کالا در بنادر خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان با اعلام این خبر گفت : با ورود و خروج 7617 فروند کشتی و شناور نفتی و غیر نفتی تا پایان آبان ماه امسال در بنادر استان ، میزان 22 میلیون و 435 هزار و 954 تن انواع کالای نفتی و غیر نفتی در بنادر خوزستان تخلیه و بارگیری شد .

جلیل اسلامی به رشد 7 درصدی صادرات و واردات در بندر امام خمینی ( ره ) اشاره کرد و گفت : تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی وغیر نفتی در بندر امام خمینی تا پایان آبان ماه از 21 میلیون و 700 هزار تن گذشته به 8 میلیون و 367 هزار تن رسید . همچنین بیش از 13 میلیون و 333 هزار تن انواع کالای غیر نفتی نیز با 2 درصد رشد نسبت به 8 ماهه نخست سال گذشته در بندر امام خمینی تخلیه و بارگیری شد .

وی همچنین گفت : واردات و صادرات کالا در بندر خرمشهر در 8 ماهه نخست امسال به 658 هزار و 443 تن رسید .

مدیر کل بنادر استان خوزستان در خصوص واردات و صادرات کانتینر در بنادر استان گفت: در بنادر استان تا پایان آبانماه ، 74 هزار و 704 (TEU ) کانتینر تخلیه و بارگیری شده است .

وی در پایان همچنین از جابه‌جایی 42 هزار و 207 نفر مسافر تا پایان آبان ماه در بنادر استان خوزستان خبر داد .