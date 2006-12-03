شهری با شهروند مسئول و مدیریت پاسخگو می‌‌‌‌ خواهیم

این عضو ارشد ائتلاف اصولگرایان اصلاح طلب که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، در خصوص ایده جدید اجرای فدرالیسم شهری با محوریت خودگردانی محلات و مناطق که اخیرا مطرح شد، اظهار داشت: هزاره سوم فرصتی برای طرح مباحث جدید برای اداره امور شهر توسط شهروندان است.

پور موسوی افزود: جهان در آستانه تحولات جدید در حوزه مدیریت های کلان، مدیریت منطقه، مدریت واحد ملی، مدیریت واحدهای شهری و نهادهای مدنی مرتبط با حوزه های اداری جامعه است.

وی ادامه داد: پارادایم مشارکت شهروندی برای اداره امور شهر به موضوعی جدی و به تفکیک ناپذیر با مدیریت شهری در حوزه های گوناگون تبدیل شده است.

"اداره امور شهر توسط شهروندان با ادبیات مشارکتی، یعنی تعیین نمایندگانی از مردم برای اداره امور شهر در قالب شورای محلات شورای نواحی، شورای مناطق شهری، شورای شهر و در نتیجه شورایعالی استانی که در قانون اساسی نمادی از اصل مشارکت مردم در تعیین سرنوشت شان و تجلی اراده شان است".

عضو ارشد ائتلاف اصولگرایان اصلاح طلب اضافه کرد: رجوع به شورای محلات و شورا یاری ها به عنوان امری معقول و منطقی جلوه می نماید و در مشارکت، نفع دو طرفه نیرو برانگیز است و همانطور که در یک شرکت اقتصادی دو تیپ کنش گر (مدیران اجرایی سازمان و سهامداران) هستند که منابع مالی سازمان خود را تامین می کنند، طبیعتا از فعالیت اقتصادی نیز انتظار وصول سود دارند.

پور موسوی با تاکید بر این که "کسی که در این چارچوب مدیریت می کند، باید از این سرمایه و گردش مالی آن نفع برد" تصریح کرد: مشارکت اجتماعی و مشارکتی یک سویه نیست؛ به طوری که در زمان انتخابات مردم بیایند و رای دهند و کسانی که از این رای قدرت می سازند، صاحبان اصلی قدرت خود را به حال خود رها کنند.

این فعال سیاسی گفت: اگر مشارکت مردمی برای واگذاری امور به مسئولان محلی و ملی همراه با این احساس در مردم باشد که رای آنها برای شان تولید سود می کند و از کنش خود نفع می برند، قطعا در انتخابات شرکت می کنند.

"آنچه در امور اجرایی امروز ایران به صورت یک گسست اساسی جلوه می کند، این است که مردم از رای خود سود نمی برند که البته این مساله قابل حل است و راه حل ما برای آن حضور یک گروه دیده بان مستمر در جامعه است".

پورموسوی خاطرنشان کرد: بعضی از نظریه پردازان سازمان های غیر دولتی را با کار ویژه ای مثل آنچه که به عنوان دیده بان مستمر مطرح کردم در نظر می گیرند به نظر ما بهترین تجلی نهادی که از نمایندگان مردم تشکیل شده است و درامر نظارت بر امور مدیریت شهری می تواند حاضر باشد شورای محلات یا همان شورایاری های محلات می باشد، به نظر من این گفته جناب آقای طلایی برای اجرا درکلان شهر های ایرانی قابل اجرا است.

"از طرفی قانون برنامه چهارم توسعه کشور تاکید دارد که دولت باید بخشی از وظایف و اختیارات خود را در اداره امور شهر به شورای شهر و شهرداری ها تنفیض کند."

وی افزود: همچنین مجددا تاکید شده است که دولت بخش های زیادی از وظایف و اختیارات خود را به شهرداری تفویض کند برای اینکه شهر به سهولت اداره شوند . ببینید وقتی از طریق نظام شورایی شهر را اداره کنیم هزینه های دولت و حکومت کاهش پیدا کند به نظرمن نظام فدرالی در اداره شهر عالیترین سطح تحقق دمکراسی در شهر است.

این فعال سیاسی گفت: من فکر می کنم که اجرای این طرح در چارچوب قوانین کشور و سیاست های کلی نظام قرار دارد و از این جهت مشکلی بر آن وارد نیست. از جهتی ائتلاف اصولگرایان اصلاح طلب معتقد است که با تکیه خرد جمعی هر گاه به یک نتیجه کارشناسی در یک حوزه رسیدیم بر آن تاکید کرده و برای اجرای آن اصرار می ورزیم.

"ما معتقدیم که عقل جمعی در چهارچوب یک فرآیند پژوهش به نقطه ای رسیده است که اداره امور شهر به روشی که مردم مستقیما در آن دخالت کنند موفق خواهد بود با توجه به تجربه بدست در انتخابات شورایاری های محلات می توانیم تا به آن جا پیش برویم که بگوییم در سایه این گفتمان مردم انتخاب شهردار منطقه را هم به طور مستقیم بدست بگیرند و در سطح کلان معتقدیم یکبار به شورای شهر رای بدهند و یکبار به شهردار می تواند با قدرت و مسئولیت بیشتری به فعالیت بپردازد."

وی در ادامه افزود: ما معتقدیم هر چقدر حضور مردم بیشتر باشد مدیریت شهری موظف می شود به طور شفاف تر به مردم پاسخ دهد. حتی می خواهم بگویم که شهر برای شهروندان است و عقیده خود را در این جمله بیان می کنیم که ما به دنبال شهری با شهروند مسئول و مدیریت پاسخگو هستیم.

پورموسوی گفت: ما معتقدیم که در شهر تهران ظرفیت های زیادی در دست داریم همچنین پیدایش زیرساختهای مناسبی را بعد از برگزاری انتخابات شورایاری های محلات متصوریم.

"معتقدیم که در نظام شهری پیش رو اولین اصل پاسخگویی است و متغیر اصلی مربوط به این مسئله ارایه اطلاعات است یعنی تقویت مهارتهای شناختی شهروندان نسبت به مدیریت شهری اگر چنین حلقه ای را در ذهن تقویت کنیم به این معنی است که از طریق مکانیسم هایی که در دست داریم اطلاعات درستی را به شهروندان ارایه کنیم. بسیاری از مراکز که متولی بحث مربوط به حوزه شهری هستند از جمله دانشگاهها مراکز پژوهش و سازمانهای غیر دولتی ضعف زیادی در ایجاد ارتباط میان مردم و مدیریت شهری دارند.

وی خاطرنشان کرد: مکانیسمی که برای اجرای طرح تمرکززدایی در مدیریت شهری در نظر داریم با هزینه های اندک قابل اجرا است به این معنا که مدل های لازم برای کار خود را از طریق خانه های فرهنگی و فرهنگسراها و از همه مهمتر مساجد به عنوان قطب اساسی تشکیل دهنده محله که برآمده از اعتقاد ما درچارچوب اصولگرایی است و دارای کاربردهای آموزشی، درمانی، قضایی و حتی درمانی است باید در این زمینه فعالیت کنند، حاصل چنین فرآیندی می شود. شورایاری محله و در ادامه این فرآیند شورایاری ناحیه و بعد از آن شورایاری منطقه که به طور طبیعی می آیند مسئول انتخاب شهردار منطقه می باشد.

عضو ارشد ائتلاف اصولگرایان اصلاح‌طلب افزود: البته باید با دقت بیشتر قوانین جاری را بررسی کرد و به تطبیق آنها با این طرح پرداخت واگر هم لازم شد از طریق مجلس محترم و یا با مشورت دولت لوایح قانونی تازه ای را به تصویب رساند تا اجرای طرح با سهولت امکان پذیر باشد.