ضرر ۷۰۰میلیاردی مترو در سال/ثبت نام طرح ترافیک در دی و بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسیدآقایی ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل با کمبود منابع زیادی مواجه هستیم، گفت: این کمبود منابع باید از طرق مختلف تأمین شود که یا باید این منابع از سوی دولت تامین شده و یا شهرداری در قالب اخذ عوارض مختلف این بودجه را تأمین کند.
وی ادامه داد: درخواست اخذ عوارض را به شورا ارائه خواهیم کرد، شهرداری بدون مجوز شورا نمیتواند نسبت به انجام هر کاری اقدام کند و نکته قابل توجه این است که اگر منابع تأمین نشود اوضاع ترافیک همچنان ادامه مییابد.
پورسیدآقایی در پاسخ به این پرسش که چرا برای تامین هزینه های مترو سهام مترو را وارد بورس نمی کند گفت: هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست به دلیل زیان ده بودن مترو در آن سرمایه گذاری کند، مترو هر سال ۷۰۰ میلیارد تومان زیان میدهد و شرکت زیان ده امکان پذیرش در بورس را ندارد.
وی با بیان اینکه مردم در پرداخت عوارض در ضررها سهیم نمیشوند بلکه مترو در حال ارائه خدمات به مردم است و باید هزینههای آن تامین شود، گفت: یا دولت باید این هزینهها را پرداخت کند یا شهرداری که جای سوال است شهرداری از کجا میخواهد این منابع را تامین کند که یا باید عوارض ساختمانی بگیرد و یا مالیات.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه روزانه حدود دو میلیون مسافر با مترو جابجا میشود، گفت: هزینهای که به مردم در صورت نبود مترو تحمیل میشود به مراتب بیشتر از این عوارض است.
وی در مورد سرانجام طرح ترافیک و این که چرا با وجود آن که در آذر ماه به سر می بریم هنوز ثبت نام طرح ترافیک آغاز نشده است گفت : معمولا ثبت نام در دی ماه و بهمن ماه انجام میشده است.
پورسیدآقایی در پاسخ به این پرسش مبنی بر تغییر در روند صدور طرح ترافیک گفت: دستگاههای نظارتی انتقاداتی به شیوه صدور طرح ترافیک داشتند که در حال حاضر در حال انجام مطالعات برای بازنگری در این مسئله هستیم که مردم راحتتر بتوانند در مناطق مرکزی شهر تردد داشته باشند.
وی در خصوص فعالیت کارمندان بیکار در مترو گفت: در مدیریت قبلی و در سال ۹۱ تعداد زیادی نیروی مازاد در مترو جذب شد که تخلف مدیریت قبلی بود و حتی پرونده آن در سازمان بازرسی کل کشور مفتوح و به دادگاه ارسال شده است؛ چرا که این جذب نیرو بر اساس ضابطه نبوده و تنها بر اساس رابطه بوده است.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه برای حل مشکل نیروی مازاد به فکر چاره هستیم، افزود: البته خطوط مترو توسعه یافته و نیاز به تعدیل نیرو نیست بلکه این افراد را در خطوط جدید به کار میگیریم و حتی ممکن است با افتتاح خطوط دیگر با کمبود نیرو مواجه شویم که البته نیروهای زیادی در طی سالهای اخیر جذب شدهاند.
وی در مورد پیشنهاد مناظرهاش با قالیباف درباره خط هفت مترو گفت: بنده اعلام کردهام که اگر شهردار تهران معتقد است که بستن خط هفت سیاسی است حاضرم که استدلالهای حرفهای و کاری را با وی مطرح کنم و حتما ایشان دلایل کارشناسی ما را قبول کردهاند که اعلام آمادگی برای انجام مناظره را نپذیرفتند و واکنشی نشان نداند.
پورسیدآقایی در باره سرانجام ورود اتوبوسهای مجارستانی نیز اظهارکرد: قرار است بانک خارجی فاینانس بدهد که برای تضامین آن شرکتهای خصوصی را به بانک شهر معرفی کردیم که البته فاینانس حدود ۱.۵ سال طول میکشد.
وی همچنین از جلسه روز گذشتهاش با معاون مالی و شهردار تهران برای احیاء شرکت خدمات ایستگاهی خبر داد و گفت: در این جلسه راهکارهای احیاء شرکت خدمات ایستگاهی بررسی شد تا از طریق صدور پروانه برای ایستگاههای مترو نسبت به تامین مالی اقدام شود.
وی افزود: البته ارائه خدمات ایستگاهی به ساخت مترو کمک نمیکند و حداکثر میتواند امور ایستگاه را پاسخ دهد.
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