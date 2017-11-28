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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۷

فرمانده سپاه ناحیه دزفول:

دفن اموات در قطعه شهدای دزفول اشتباه محض است

دفن اموات در قطعه شهدای دزفول اشتباه محض است

دزفول - فرمانده سپاه ناحیه دزفول گفت: دفن اموات در قطعه شهدای دزفول اشتباه محض است و متولیان باید مانع ادامه این روند شوند. 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالامیرمحتشمی راد پیش از ظهر امروز سه شنبه در شورای اداری شهرستان دزفول اظهار کرد: در چند وقت گذشته شاهد این هستیم که عده ای از اقوام شهدای دزفول به بهانه اینکه پدر، مادر و اقوام نزدیک آنها هستند در قطعه شهدا دفن می شوند.

وی این اقدام را نتیجه بی تدبیری، بی توجهی و کم کاری متولیان برشمرد و افزود: این عمل یک اشتباه محض است و ما نباید اجازه دهیم‌ که قطعه شهدا که یک مکان خاص است با سایر اموات به هر بهانه مشترک شود. 

فرمانده سپاه ناحیه دزفول تاکید کرد: متولیان نباید به خاطر تعارف و ملاحظه کاری، روند تدفین اموات را در قطعه شهدای گلزار شهیدآباد و بهشت علی ادامه دهند چرا که یک خسران خواهد بود. 

سرهنگ محتشمی راد با بیان اینکه این پروسه باید به عنوان یک دغدغه تبدیل شود و باقاطعیت جلوی آن گرفته شود، تصریح کرد: لازم است یادمان شهدای موشکی دزفول نیز احداث و تجهیز شود چرا که این شهدا سرمایه های دزفول بوده و در آینده خواهند بود.

کد مطلب 4157037

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