به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای درصد و بیست و یکمین نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص زلزله اخیر کرمانشاه گفت: با توجه به فرارسیدن زمستان باید به مسئله تامین مسکن و نیازهای اولیه این عزیزان توجه شود.

وی در ادامه به مباحث مرتبط با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: تا پایان آبان ماه بیش از ۲۲۱هزار کیلو انواع مواد مخدر کشف شده است.

آزادی ۳۰۴۱ نفر از ابتدای امسال با عفو

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون نیز افرادی از ارفاق بهره مند شده اند، آزادی مشروط برای ۱۰ هزار و ۹ نفر، ۱۰ هزار و ۷۴ نفر هم با عفو، مجازات آنها تقلیل یافته است. سه هزار و ۴۱ نفر هم با عفو آزاد شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با موسسه کاسپین گفت: بخشی از اقدامات قضایی است که در حال پیگیری در دادسرا است، بخش دیگر هم مربوط به تعیین تکلیف سپرده گذاران است.

وی افزود: برای چند موسسه مثل البرز ایرانیان، وحدت، طوس و فرشتگان در جلسه اخیر سران قوا تصمیماتی گرفته شده است. با بانک مرکزی هم صحبت های انجام شده و قرار است سپرده گذاران تحت حمایت برخی بانک ها قرار گیرد. مقرر شده تا ۲۰۰ میلیون برای سپرده گذاران کاسپین و برای بقیه موسسات مذکور تا سقف صد میلیون پرداخت شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آقای احمدی نژاد در سخنان اخیر خود صحبت هایی را در مورد شخص رئیس قوه قضائیه و برادرانشان داشتند، چرا مدعی العموم ورود نمی کند، گفت: این سوال را که شنیدم یاد این داستان افتادم «یک لاتی مدت ها از چشم افتاده بود و از این رنج می برد، روزی در یکی از میادین شهر آمد و شروع به فحش دادن کرد، برخی از مردم ایستادند و توجه کردند. همراهان حکیمی که از راه رد می شد به وی گفتند بایستیم تا ببینیم چه می گوید، حکیم پاسخ داد: این فرد همه این کارها را می کند تا دیده شود، بیایید برویم.»

برخی ها انگار خودشان را خیلی بالاتر از همه و قانون می دانند

وی افزود: گویا زبان برخی از افراد به خلاف واقع گفتن می چرخد و این زبانشان هرز شده است. برخی ها انگار خودشان را خیلی بالاتر از همه و قانون می دانند و نخوتی دارند که هرچه به ذهنشان می رسد درست است و مابقی نمی فهمند. در مورد فردی که نام بردید باید بگویم فرصت نداشتم تمام مصاحبه ها و ویدئوهایش را ببینم البته شاید مهم هم نباشد که وقت صرف کنم ولی در همان که دیدم باید بگویم ده ها دروغ، خلاف گویی و توهین دیدم.

بی پایه حرف زدن احمدی نژاد شهره عام و خاص است

محسنی اژه ای به برخی صحبت های اخیر احمدی نژاد اشاره و تصریح کرد: این فرد عادت کرده که همین جوری حرف بزند. ایشان گفتند در کل دنیا سازمان زندان ها، پزشکی قانونی، ثبت در مجموعه دولت است. آیا شما رفتید و تحقیق کردید؟ بی پایه حرف زدن ایشان شهره عام و خاص است.

وی اظهار داشت: این فرد در جایی گفته که فقط قوه قضائیه است که ۳۸ سال در موردش نقد نشده است. در پاسخ باید بگویم که بعضی ها مغرضانه فحش ها و انتقاداتی داشتند، منافقین را از یاد نبردیم. این حرف ایشان کاملا بی اساس است. آیا بیش از اینکه اینها گفتند می توان به قوه قضاییه توهین کرد؟

محسنی اژه ای به بخشهای دیگر سخنان احمدی نژاد اشاره کرد و گفت: در مورد اینکه یک روزی قوه قضائیه خوب کار می کرد اما حالا قوه قضائیه خراب شده است. باید گفت حالا چون شما تحت تعقیب قرار گرفتید قوه قضائیه بد شد؟ چرا زمان پست داشتن این حرفها را نمی گفتید؟ این فرد گفته بود که امور زندان ها چه ربطی به قوه قضاییه دارد؟

محسنی اژه ای افزود: سازمان زندان ها در بهمن ماه ۶۴طبق قانون مجلس به عنوان سازمان زندان ها درآمد و قبل از آن شورای سرپرستی داشت. اگر بگویم این فرد نمی داند بیراه نیست. البته از کسی هم نمی پرسد.

ادعای غیرعلنی بودن ۹۰ درصد دادگاه ها دروغ است

سخنگوی دستگاه قضا به اظهارنظر احمدی نژاد در رابطه با غیرعلنی بودن ۹۰درصد دادگاه ها پاسخ داد و گفت: این کاملا دروغ است یک زمانی آزاد بود اما یک زمانی قانون اجازه نداد محتوای دادگاه ها پخش شود و این پیشنهاد قوه قضائیه هم نبود. نظر شخصی من البته پخش است. بسیاری از دادگاه های ما اکنون علنی برگزار می شود اما همه دادگاه های علنی مورد توجه همه قرار نمی گیرد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: خلاف های متعدد وجود دارد و حتی فقط در یک صفحه ۱۲دروغ گفته بود. ایشان گفتند ۱۷ میلیون پرونده در دستگاه قضایی هست که این خلاف واقع است بلکه اگر تعداد ۱۶میلیون باشد این به معنای ۱۶میلیون پرونده برای ۱۶میلیون نفر نیست بلکه ۱۶میلیون نقطه قضایی است که گردش کار پرونده ها را هم شامل می شود.

چرایی عدم بازداشت احمدی نژاد

حسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که چرا احمدی نژاد بازداشت نمی شود، گفت: تنها توهین به قوه قضاییه مطرح نیست بلکه نسبت به سایر مسائل هم هست. حکمت صبر قوه قضائیه در آینده نه چندان دور مطرح می شود. ایشان گفتند نزدیکان من ۸۰ میلیون نفرند، پاسخ اینجاست آیا همه شما را قبول دارند؟ قطعا اینطور نیست.

احمدی نژاد به مناسبت های مذهبی به مدیران سکه می داد

وی به سخنان یکی از نزدیکان احمدی نژاد در رابطه با دریافت سکه از سوی برخی از مقامات از جمله سخنگوی دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: گفتند افراد متعددی از جمله شخص بنده در جلسه ای بوده و سکه دریافت کردیم. این کذب محض است، ترکیب جلسه ای این چنینی با محوریت اقتصادی تشکیل نشد. البته این فرد در سالهای دولت نهم به مناسبت های مذهبی به اعضای دولت و غیر دولت سکه می داد.

آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول دولت

محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول دولت گفت: این فرد در بازداشت است و اتفاق جدیدی در این رابطه رخ نداده است و بنده اطلاعات جدیدی ندارم.

تشکیل پرونده برای پیمانکاران مسکن مهر در اسلام آباد غرب

وی در خصوص تشکیل پرونده در رابطه با مسکن مهر و پیمانکاران در زلزله اخیر گفت: تنها یک پرونده به طور کلی آن هم در اسلام آباد غرب تشکیل شده است.

محسنی اژه ای در خصوص سخنان قاضی پور مبنی بر اینکه اموال و مبالغ کلانی در منزل بقایی کشف شده است گفت: جزئیات را نمی توانم بگویم، به زودی حکم صادر شده و می توان جزئیات را گفت.

معاون اول قوه قضائیه افزود: سوالی مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا می توان اسم متهم را برد؟ این موضوع محل اختلاف است با این حال تا زمانی که حکم نهایی نشود هیچ چیز نمی توان گفت حتی اگر فرد مشهور باشد. ایده دیگر این است که اگر فرد مشهور باشد و پرسیده شود آیا این فرد بازداشت شده و چه اتهامی در رابطه با وی مطرح است؟ اگر یک مرجع رسمی تایید نکند که این فرد دستگیر شده یا نه ممکن است ابهاماتی مطرح شود که آیا این فرد مفقود شده یا ربوده شده است. از سوئی اگر عنوان اتهام کلی مثلا اتهام اقتصادی را نگوییم ممکن است اتهام دیگری بر فرض اخلاقی در اذهان بیاید.

محسنی اژه ای در خصوص توقیف روزنامه کیهان و عدم برخورد با رسانه های ناقض امنیت گفت: تعیین مصداق خلاف امنیت ملی دو گونه است. گاهی این امر خلاف امنیت واضح است که محلی از بحث نیست. اما جایی دیگر شورای عالی امنیت ملی وارد شده و تشخیص می دهد. در این رابطه هم شورا تشخیص داد.

محسنی اژه ای در خصوص انتشار سخنانی به کنایه از سوی مشایی پس از دادگاه و صرف دیزی از پولی جز بیت المال گفت: خب دیگر دستشان به بیت المال نمی رسد. در حال حاضر نمی دانم چه اتهامی به این فرد تفهیم شده است.

محسنی اژه ای در خصوص تعداد متهمان پرونده فساد سه هزار میلیاردی و اینکه آیا توصیه نامه ای از سوی مشایی در این پرونده آمده است؟ گفت: گاها ممکن است توصیه به ناحقی در رابطه با اخذ وام انجام شود، این خلاف است. الان جزئیات نامه آقای مشایی را نمی دانم اما صرفا می دانم که نامه ای نوشته بود اما تا جایی که اطلاع دارم سوءاستفاده مشایی در این پرونده به اثبات نرسید. در رابطه با کل پرونده بیش از ۱۸۰ کیفرخواست صادر شده و تنها در یکی از اینها ۳۹ نفر به دادگاه رفتند.

وی در خصوص پرونده خاوری گفت: در جریان نیستم که حکم صادر شده است یا نه.

مرتضوی یک پرونده مفتوح دارد

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده های سعید مرتصوی گفت: این فرد سه پرونده داشت که یکی از آنها در رابطه با قتل های انجام شده بود که دادگاه مباشرین به قتل را قصاص کرده بود و چون رضایت اعلام شده بود،انجام نشد.یکی از اتهامات مرتضوی معاونت در قتل عمد بود نهایتا دادگاه بدوی به عنوان معاونت در قتل مرتضوی را به پنج سال محکوم کرد اما دادگاه تجدید نظر به دلیل عذرخواهی مرتضوی این میزان را به دو سال حبس محکوم کرد.

وی افزود : یکی دیگراز پرونده ها تامین اجتماعی بود که سخنان زیادی از جمله عدم تطابق مدرک تحصیلی مرتضوی با سمتش در تامین اجتماعی و برخی مسائل دیگر.در این پرونده متهم به شش ماه حبس محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر مرتضوی را در این اتهام تبرئه کرد.

پرونده دیگر مربوط به خود سازمان تامین اجتماعی است که مورد تحقیق و تفحص هم قرار داشت و مربوط به شرکت های وابسته به آن است که در این پرونده هنوز حکم صادر نشده است.

محکومیت نازنین زاغری قطعی است

وی در خصوص اظهاراتی که برخی مقامات انگلیسی در رابطه با نازنین زاغری داشتند گفت: محکومیت این فرد قطعی است و در حال گذارندن محکومیت است. اگر روزی طبق قانون مشمول تخفیفات شود، این امر صورت می گیرد. انگلیسیها گفته اند ما در این زمینه تلاش می کنیم که طبیعی است.

محسنی اژه ای در خصوص متواری بودن یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره و بانک سرمایه گفت: فردی به نام آقای امامی مدتی بازداشت بود و مدتی به خارج از کشور رفت و اکنون بازگشته است اما فرد دیگری در این پرونده قبل از تحقیق از کشور فرار کرده است و یک نفر فراری در این پرونده است.

وی در خصوص زمان اجرای اعدام بابک زنجانی گفت: از این موضوع بی خبرم.

گزارشات جلسات هسته ای توسط دری اصفهانی ضبط شده بود

معاون اول قوه قضائیه در خصوص انتشار مطالب هسته ای از طریق ساعت مچی از سوی دری اصفهانی گفت: این فرد گزارشاتی را از جلسات مذاکره ۵ + ۱ به صورت صوتی و تصویری تهیه کرده است. اما در رابطه با ساعت مچی چیزی نمی دانم و در جریان نیستم.

هنوز بحث سوء استفاده از ویز نهایی نشده است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره نرم افزار ویز گفت: هنوز دستگاه های امنیتی ما نظر واحد و قاطعی ندادند که از اینها دشمن چه سوء استفاده‌ای می تواند بکند و اصلا می تواند سوء استفاده بکند یا خیر.

وی افزود: تا الان پاسخ اینها روشن نیست. غیر از استفاده احتمالی دشمن، ممکن است در داخل هم جرمی واقع بشود یا خیر؟ اگر جرمی در داخل واقع نشود و دشمن هم نتواند استفاده کند، یک طور بحث می شود و اگر احتمال وقوع جرم احراز شود، قوه قضاییه وارد می شود.

کیفرخواست دانیال زاده هنوز صادر نشده/تلاش برای تقسیط بدهی

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده دانیال زاده از ابربدهکاران بانکی و تعداد متواریان در این پرونده گفت: یک فرد در این پرونده متواری است که هنوز هم به کشور بازنگشته است. در مورد بدهی این متهم تلاش هایی شده و صحبت هایی برای تقسیط بدهی انجام شده است. در حال حاضر در این پرونده و برای متهم مذکور کیفرخواست صادر نشده‌است.

در رابطه با استانداران متخلف در انتخابات ۵ حکم صادر شده است

معاون اول قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده استانداران متخلف در انتخابات و مدیران نجومی بگیر گفت: در رابطه با استانداران ۵حکم صادر شده که هنوز قطعی نشده است. در این پرونده ها قاضی نمی تواند حبس بدهد. در رابطه با نجومی بگیران فعلا حکمی صادر نشده است.